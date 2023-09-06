https://ria.ru/20230906/vozvrat-1894434028.html

В Роскачестве рассказали о правилах возврата товара в магазин

В Роскачестве рассказали о правилах возврата товара в магазин - РИА Новости, 06.09.2023

В Роскачестве рассказали о правилах возврата товара в магазин

Вернуть товар, который не подошел, обратно в магазин покупатель может без чека и паспорта в установленный временной период, рассказал РИА Новости замдиректора... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T06:13

2023-09-06T06:13

2023-09-06T06:13

россия

игорь поздняков

роскачество

общество

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вернуть товар, который не подошел, обратно в магазин покупатель может без чека и паспорта в установленный временной период, рассказал РИА Новости замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков. "Наличие чека не является обязательным условием для возврата товара. Подтверждением приобретения и оплаты товара могут являться, в частности, свидетельские показания, выписка с банковского счета, видеозаписи, выписка из дисконтной карты и тому подобное. Также необходимо отметить, что ни Гражданский кодекс РФ, ни закон РФ "О защите прав потребителей" не содержат положений, прямо обязывающих потребителя предъявлять продавцу паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность", - заявил он. Эксперт уточнил, что при возврате денег за товар продавец может запросить у потребителя предоставление паспорта, но только чтобы удостовериться в том, что "выдача наличных денег осуществляется лицу, указанному в расходном кассовом ордере". Отмечается что общий период возврата составляет 14 дней и обычно применяется для непродовольственных товаров. Однако есть перечень продукции, не подлежащей обмену - в него входят, например, автомобили, животные, растения, книги, мебельные гарнитуры, бытовая химия, парфюмерно-косметические товары, предметы личной гигиены и лекарства. Если же покупка была совершена дистанционным способом, то вернуть товар можно в течение семи дней после его получения и в любое время до получения. Кроме того, в таком случае перечень непродовольственных товаров, не подлежащих обмену, не применяется. "Стоит помнить, что возврат товара подразумевает то, что он не подошел потребителю по тем или иным причинам. Если вещь потеряла товарный вид, имеются следы использования, были удалены фабричные ярлыки, то в таком случае продавец имеет право отказать в возврате", - подчеркнул Поздняков. Он также добавил, что если при этом в приобретенном товаре был обнаружен недостаток, то вернуть его можно в течение установленного гарантийного срока или срока годности. А если гарантия не установлена, то срок возврата – любое время, но не более двух лет с даты получения товара. "Если продавец или другое уполномоченное лицо отказывает в принятии товара, необходимо написать в их адрес претензию. Как правило, претензия составляется в двух экземплярах, один из них останется у потребителя с отметкой о принятии. Если же претензию принимать не хотят, стоит направить ее заказным письмом с уведомлением о вручении по почте. В случае, если претензия была проигнорирована или гражданин не удовлетворен ответом, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке", - заключил замдиректора департамента.

https://ria.ru/20230817/ulovki-1890525547.html

https://ria.ru/20230726/vino-1886291109.html

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россия, игорь поздняков, роскачество, общество