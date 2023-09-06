https://ria.ru/20230906/vodka-1894603417.html

В Узбекистане семь человек отравились поддельной водкой

В Узбекистане семь человек отравились поддельной водкой - РИА Новости, 06.09.2023

В Узбекистане семь человек отравились поддельной водкой

Семь человек отравились поддельной водкой в Ферганской области Узбекистана, один из них скончался, задержан подозреваемый в незаконном производстве алкоголя,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:29

2023-09-06T18:29

2023-09-06T18:29

происшествия

узбекистан

генеральная прокуратура рф

ферганская область

здоровье - общество

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ТАШКЕНТ, 6 сен - РИА Новости. Семь человек отравились поддельной водкой в Ферганской области Узбекистана, один из них скончался, задержан подозреваемый в незаконном производстве алкоголя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры страны. По данным пресс-службы, два человека с симптомами отравления были госпитализированы в Куштепинском районе и пять человек в Алтыарыкском районе Ферганской области, один из них скончался. "В ходе доследственной проверки было установлено, что житель Куштепинского района и его сообщники, войдя в сговор, изготовили с целью продажи самодельную водку и продали несколько бутылок одному пункту общепита и одному семейному предприятию", - сообщил представитель Генпрокуратуры. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "производство в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности" и "незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции". Максимальный срок наказания по ним предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на десять лет. Подозреваемый задержан, ведется следствие, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882725584.html

https://ria.ru/20230829/alkogol-1892987070.html

узбекистан

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происшествия, узбекистан, генеральная прокуратура рф, ферганская область, здоровье - общество