https://ria.ru/20230906/vizity-1894647871.html
США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом
США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом - РИА Новости, 06.09.2023
США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом
США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом
2023-09-06T23:45
2023-09-06T23:45
2023-09-06T23:45
в мире
сша
россия
киев
энтони блинкен
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США не считают необходимым уведомлять Россию о планах своих должностных лиц высокого уровня относительно посещения Украины, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не информируем Россию о поездках представителей руководства США в Киев для встреч с президентом (Владимиром) Зеленским и о планах посещения Украины", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке госдепартамента. Таким образом он прокомментировал нынешний визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, а также ответил на вопрос о том, ставили ли США в известность Россию о планах относительно данной поездки.
https://ria.ru/20230906/vizit-1894638035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, киев, энтони блинкен, джон кирби
В мире, США, Россия, Киев, Энтони Блинкен, Джон Кирби
США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом
Белый дом: США не уведомляют Россию о планах своих чиновников по визитам в Киев
США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом