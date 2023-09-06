https://ria.ru/20230906/vizity-1894647871.html

США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом

США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом - РИА Новости, 06.09.2023

США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом

США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом

2023-09-06T23:45

2023-09-06T23:45

2023-09-06T23:45

в мире

сша

россия

киев

энтони блинкен

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США не считают необходимым уведомлять Россию о планах своих должностных лиц высокого уровня относительно посещения Украины, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не информируем Россию о поездках представителей руководства США в Киев для встреч с президентом (Владимиром) Зеленским и о планах посещения Украины", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке госдепартамента. Таким образом он прокомментировал нынешний визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, а также ответил на вопрос о том, ставили ли США в известность Россию о планах относительно данной поездки.

https://ria.ru/20230906/vizit-1894638035.html

сша

россия

киев

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, киев, энтони блинкен, джон кирби