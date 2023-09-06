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США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом - РИА Новости, 06.09.2023
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23:45 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/vizity-1894647871.html
США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом
США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом - РИА Новости, 06.09.2023
США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом
США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом
2023-09-06T23:45
2023-09-06T23:45
в мире
сша
россия
киев
энтони блинкен
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США не считают необходимым уведомлять Россию о планах своих должностных лиц высокого уровня относительно посещения Украины, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не информируем Россию о поездках представителей руководства США в Киев для встреч с президентом (Владимиром) Зеленским и о планах посещения Украины", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке госдепартамента. Таким образом он прокомментировал нынешний визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, а также ответил на вопрос о том, ставили ли США в известность Россию о планах относительно данной поездки.
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в мире, сша, россия, киев, энтони блинкен, джон кирби
В мире, США, Россия, Киев, Энтони Блинкен, Джон Кирби
США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом

Белый дом: США не уведомляют Россию о планах своих чиновников по визитам в Киев

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
США не сообщают России о визитах своих чиновников в Киев, заявил Белый дом
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США не считают необходимым уведомлять Россию о планах своих должностных лиц высокого уровня относительно посещения Украины, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"Мы не информируем Россию о поездках представителей руководства США в Киев для встреч с президентом (Владимиром) Зеленским и о планах посещения Украины", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке госдепартамента.
Таким образом он прокомментировал нынешний визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, а также ответил на вопрос о том, ставили ли США в известность Россию о планах относительно данной поездки.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Источник: США заранее проинформировали Россию о визите Блинкена в Киев
Вчера, 21:53
 
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