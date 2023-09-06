https://ria.ru/20230906/vertolety-1894460535.html
Конгресс США дал согласие на продажу Польше 96 вертолетов Apache
Конгресс США дал согласие на продажу Польше 96 вертолетов Apache - РИА Новости, 06.09.2023
Конгресс США дал согласие на продажу Польше 96 вертолетов Apache
Конгресс США дал согласие на продажу Польше 96 вертолётов Apache вместе с радарами и вооружением, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) министр обороны... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:24
2023-09-06T10:24
2023-09-06T10:24
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мариуш блащак
конгресс сша
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ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Конгресс США дал согласие на продажу Польше 96 вертолётов Apache вместе с радарами и вооружением, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) министр обороны Мариуш Блащак. "У нас есть согласие Конгресса США на продажу Польше 96 вертолётов Apache вместе с радарами и вооружением! Теперь мы начинаем переговоры о цене. Пока процедуры не будут завершены и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, армия США предоставит нам вертолеты Apachе из своего резерва", - сообщил министр. Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов AH-64E Apache. Госдепартамент утвердил возможность таких поставок 21 августа. По утверждению Пентагона, поставка Польше данных вертолетов не нарушит принципиальным образом военный баланс в европейском регионе.
https://ria.ru/20230905/polsha-1894345012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, мариуш блащак, конгресс сша
В мире, Польша, США, Мариуш Блащак, Конгресс США
Конгресс США дал согласие на продажу Польше 96 вертолетов Apache
МО Польши: Конгресс США согласился на продажу 96 вертолетов Apache с вооружением