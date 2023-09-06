https://ria.ru/20230906/valyuta-1894457056.html
ЦБ увеличит продажи валюты почти в десять раз
ЦБ увеличит продажи валюты почти в десять раз - РИА Новости, 06.09.2023
ЦБ увеличит продажи валюты почти в десять раз
ЦБ равномерно продаст валюту с 14 по 22 сентября на 150 миллиардов рублей — по 21,4 миллиарда рублей в день против нынешних 2,3 миллиарда, сообщил регулятор. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:57
2023-09-06T09:57
2023-09-06T17:44
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ЦБ равномерно продаст валюту с 14 по 22 сентября на 150 миллиардов рублей — по 21,4 миллиарда рублей в день против нынешних 2,3 миллиарда, сообщил регулятор."Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года", — уточнили в материале.В ЦБ объяснили корректировку дневного объема операций предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций, объем эмиссии которого составляет три миллиарда долларов. Выплаты по ним осуществят в рублях, из-за чего, по прогнозу регулятора, часть держателей еврооблигаций может перевести полученные финансы в иностранную валюту.Таким образом, подобный шаг ЦБ поспособствует удовлетворению возможного дополнительного спроса на валюту и снизит волатильность на валютном рынке в этот период.Оставшийся объем валюты равными частями продадут с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024-го.После анонса Банка России об увеличении объемов продажи валюты курс рубля на Мосбирже перешел к умеренному укреплению.К 9:40 мск курс доллара снизился на 30 копеек, до 97,61 рубля, юаня — на три копейки, до 13,35 рубля, евро — на 11 копеек, до 104,81 рубля.При этом до сообщения ЦБ курс доллара снижался примерно на десять копеек, до 97,80 рубля, курс юаня находился вблизи уровней предыдущего закрытия — 13,38 рубля, а курс евро и вовсе повышался — на десять копеек, примерно до 105 рублей.
https://ria.ru/20230818/rubl-1890665431.html
https://ria.ru/20230818/rubl-1890684795.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ увеличит продажи валюты почти в десять раз
ЦБ временно увеличит продажи валюты почти в десять раз
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
ЦБ равномерно продаст валюту с 14 по 22 сентября на 150 миллиардов рублей — по 21,4 миллиарда рублей в день против нынешних 2,3 миллиарда, сообщил
регулятор.
«
"Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года", — уточнили в материале.
В ЦБ объяснили корректировку дневного объема операций предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций, объем эмиссии которого составляет три миллиарда долларов. Выплаты по ним осуществят в рублях, из-за чего, по прогнозу регулятора, часть держателей еврооблигаций может перевести полученные финансы в иностранную валюту.
Таким образом, подобный шаг ЦБ поспособствует удовлетворению возможного дополнительного спроса на валюту и снизит волатильность на валютном рынке в этот период.
Американские горки для рубля: с обществом надо разговаривать
Оставшийся объем валюты равными частями продадут с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024-го.
После анонса Банка России об увеличении объемов продажи валюты курс рубля на Мосбирже
перешел к умеренному укреплению.
К 9:40 мск курс доллара снизился на 30 копеек, до 97,61 рубля, юаня — на три копейки, до 13,35 рубля, евро — на 11 копеек, до 104,81 рубля.
При этом до сообщения ЦБ курс доллара снижался примерно на десять копеек, до 97,80 рубля, курс юаня находился вблизи уровней предыдущего закрытия — 13,38 рубля, а курс евро и вовсе повышался — на десять копеек, примерно до 105 рублей.
Психологический эффект. Надолго ли рубль отыграл позиции