https://ria.ru/20230906/valyuta-1894457056.html

ЦБ увеличит продажи валюты почти в десять раз

ЦБ увеличит продажи валюты почти в десять раз - РИА Новости, 06.09.2023

ЦБ увеличит продажи валюты почти в десять раз

ЦБ равномерно продаст валюту с 14 по 22 сентября на 150 миллиардов рублей — по 21,4 миллиарда рублей в день против нынешних 2,3 миллиарда, сообщил регулятор. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:57

2023-09-06T09:57

2023-09-06T17:44

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ЦБ равномерно продаст валюту с 14 по 22 сентября на 150 миллиардов рублей — по 21,4 миллиарда рублей в день против нынешних 2,3 миллиарда, сообщил регулятор."Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года", — уточнили в материале.В ЦБ объяснили корректировку дневного объема операций предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций, объем эмиссии которого составляет три миллиарда долларов. Выплаты по ним осуществят в рублях, из-за чего, по прогнозу регулятора, часть держателей еврооблигаций может перевести полученные финансы в иностранную валюту.Таким образом, подобный шаг ЦБ поспособствует удовлетворению возможного дополнительного спроса на валюту и снизит волатильность на валютном рынке в этот период.Оставшийся объем валюты равными частями продадут с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024-го.После анонса Банка России об увеличении объемов продажи валюты курс рубля на Мосбирже перешел к умеренному укреплению.К 9:40 мск курс доллара снизился на 30 копеек, до 97,61 рубля, юаня — на три копейки, до 13,35 рубля, евро — на 11 копеек, до 104,81 рубля.При этом до сообщения ЦБ курс доллара снижался примерно на десять копеек, до 97,80 рубля, курс юаня находился вблизи уровней предыдущего закрытия — 13,38 рубля, а курс евро и вовсе повышался — на десять копеек, примерно до 105 рублей.

https://ria.ru/20230818/rubl-1890665431.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)