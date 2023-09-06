https://ria.ru/20230906/valyuta-1894455896.html

Рубль начал расти из-за планов ЦБ по увеличению продажи валюты

Рубль начал расти из-за планов ЦБ по увеличению продажи валюты - РИА Новости, 06.09.2023

Рубль начал расти из-за планов ЦБ по увеличению продажи валюты

Курс рубля перешел к умеренному укреплению ко всем основным торгуемым валютам после анонса Банка России о том, что он увеличит объем продажи иностранной валюты, РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:53

2023-09-06T09:53

2023-09-06T09:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Курс рубля перешел к умеренному укреплению ко всем основным торгуемым валютам после анонса Банка России о том, что он увеличит объем продажи иностранной валюты, следует из данных торгов на Московской бирже.К 9.40 мск курс доллара снижается на 30 копеек, до 97,61 рубля, юаня - на 3 копейки, до 13,35 рубля, евро - на 11 копеек, до 104,81 рубля.При этом до сообщения ЦБ курс доллара снижался примерно на 10 копеек, до 97,80 рубля, курс юаня находился вблизи уровней предыдущего закрытия - 13,38 рубля, а курс евро и вовсе повышался - на 10 копеек, примерно до 105 рублей.Ранее в среду Банк России заявил, что временно ускорит проведение операций "зеркалирования" сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и с 14 по 22 сентября осуществит равномерную продажу иностранной валюты на 150 миллиардов рублей, таким образом ежедневный объем ее продажи вырастет до 21,4 с 2,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230905/neft-1894386269.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)