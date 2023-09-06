https://ria.ru/20230906/vagner-1894503646.html
Песков оценил план Британии объявить "Вагнер" террористической организацией
Песков оценил план Британии объявить "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 06.09.2023
Песков оценил план Британии объявить "Вагнер" террористической организацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать намерение Великобритании включить группу "Вагнер" в перечень террористических организаций,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:05
2023-09-06T13:05
2023-09-06T13:14
дмитрий песков
россия
великобритания
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать намерение Великобритании включить группу "Вагнер" в перечень террористических организаций, но напомнил, что де-юре такой группы не существует. "Нет, здесь нечего комментировать. Просто здесь, наверное, можно только дополнить, что собственно де-юре такой группы не существует", - сказал он журналистам. Ранее СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Британии сообщали, что Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией, это позволит властям считать уголовным преступлением членство или поддержку группы, а также конфисковать ее активы.
https://ria.ru/20230831/utkin-1893394614.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, великобритания, чвк "вагнер"
Дмитрий Песков, Россия, Великобритания, ЧВК "Вагнер"
Песков оценил план Британии объявить "Вагнер" террористической организацией
Песков напомнил, что де-юре группы "Вагнер" не существует
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать намерение Великобритании включить группу "Вагнер" в перечень террористических организаций, но напомнил, что де-юре такой группы не существует.
"Нет, здесь нечего комментировать. Просто здесь, наверное, можно только дополнить, что собственно де-юре такой группы не существует", - сказал он журналистам.
Ранее СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Британии сообщали, что Лондон
планирует объявить "Вагнер" террористической организацией, это позволит властям считать уголовным преступлением членство или поддержку группы, а также конфисковать ее активы.
В Мытищах прошли похороны командира "Группы Вагнера" Уткина