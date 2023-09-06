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Песков оценил план Британии объявить "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 06.09.2023
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13:05 06.09.2023 (обновлено: 13:14 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/vagner-1894503646.html
Песков оценил план Британии объявить "Вагнер" террористической организацией
Песков оценил план Британии объявить "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 06.09.2023
Песков оценил план Британии объявить "Вагнер" террористической организацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать намерение Великобритании включить группу "Вагнер" в перечень террористических организаций,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:05
2023-09-06T13:14
дмитрий песков
россия
великобритания
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать намерение Великобритании включить группу "Вагнер" в перечень террористических организаций, но напомнил, что де-юре такой группы не существует. "Нет, здесь нечего комментировать. Просто здесь, наверное, можно только дополнить, что собственно де-юре такой группы не существует", - сказал он журналистам. Ранее СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Британии сообщали, что Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией, это позволит властям считать уголовным преступлением членство или поддержку группы, а также конфисковать ее активы.
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дмитрий песков, россия, великобритания, чвк "вагнер"
Дмитрий Песков, Россия, Великобритания, ЧВК "Вагнер"
Песков оценил план Британии объявить "Вагнер" террористической организацией

Песков напомнил, что де-юре группы "Вагнер" не существует

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать намерение Великобритании включить группу "Вагнер" в перечень террористических организаций, но напомнил, что де-юре такой группы не существует.
"Нет, здесь нечего комментировать. Просто здесь, наверное, можно только дополнить, что собственно де-юре такой группы не существует", - сказал он журналистам.
Ранее СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Британии сообщали, что Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией, это позволит властям считать уголовным преступлением членство или поддержку группы, а также конфисковать ее активы.
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Дмитрий ПесковРоссияВеликобританияЧВК "Вагнер"
 
 
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