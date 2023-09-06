https://ria.ru/20230906/vagner-1894503646.html

Песков оценил план Британии объявить "Вагнер" террористической организацией

Песков оценил план Британии объявить "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 06.09.2023

Песков оценил план Британии объявить "Вагнер" террористической организацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать намерение Великобритании включить группу "Вагнер" в перечень террористических организаций,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:05

2023-09-06T13:05

2023-09-06T13:14

дмитрий песков

россия

великобритания

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать намерение Великобритании включить группу "Вагнер" в перечень террористических организаций, но напомнил, что де-юре такой группы не существует. "Нет, здесь нечего комментировать. Просто здесь, наверное, можно только дополнить, что собственно де-юре такой группы не существует", - сказал он журналистам. Ранее СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Британии сообщали, что Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией, это позволит властям считать уголовным преступлением членство или поддержку группы, а также конфисковать ее активы.

https://ria.ru/20230831/utkin-1893394614.html

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, великобритания, чвк "вагнер"