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Великобритания объявит "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 06.09.2023
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13:10 06.09.2023 (обновлено: 13:40 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/vagner-1894501542.html
Великобритания объявит "Вагнер" террористической организацией
Великобритания объявит "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 06.09.2023
Великобритания объявит "Вагнер" террористической организацией
Великобритания в среду объявит группу "Вагнер" террористической организацией, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:10
2023-09-06T13:40
чвк "вагнер"
великобритания
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Великобритания в среду объявит группу "Вагнер" террористической организацией, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак. "Сегодня мы объявляем группу тем, чем она является, - террористической организацией", - написал Сунак в социальной сети X (бывшая Twitter). В британском МВД позднее сообщили, что глава ведомства Суэлла Браверман в среду представила в парламенте проект соответствующего приказа. В течение этой недели документ будет обсуждаться депутатами, он вступит в силу 13 сентября после его согласования и принятия. Таким образом, группа "Вагнер" станет 79-й организацией, признанной в Великобритании запрещенной, говорится в заявлении министерства.Ранее СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Британии сообщали, что Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией, это позволит властям считать уголовным преступлением членство или поддержку группы, а также конфисковать ее активы. Отмечалось, что, таким образом, за причастность к организации или использование ее символики будут предусмотрены санкции вплоть до 14 лет тюремного заключения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать это намерение Лондона, однако напомнил, что "де-юре такой группы не существует".
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чвк "вагнер", великобритания, россия
ЧВК "Вагнер", Великобритания, Россия
Великобритания объявит "Вагнер" террористической организацией

Великобритания объявит группу "Вагнер" террористической организацией

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Великобритания в среду объявит группу "Вагнер" террористической организацией, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.
"Сегодня мы объявляем группу тем, чем она является, - террористической организацией", - написал Сунак в социальной сети X (бывшая Twitter).
В британском МВД позднее сообщили, что глава ведомства Суэлла Браверман в среду представила в парламенте проект соответствующего приказа. В течение этой недели документ будет обсуждаться депутатами, он вступит в силу 13 сентября после его согласования и принятия. Таким образом, группа "Вагнер" станет 79-й организацией, признанной в Великобритании запрещенной, говорится в заявлении министерства.
Ранее СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Британии сообщали, что Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией, это позволит властям считать уголовным преступлением членство или поддержку группы, а также конфисковать ее активы. Отмечалось, что, таким образом, за причастность к организации или использование ее символики будут предусмотрены санкции вплоть до 14 лет тюремного заключения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать это намерение Лондона, однако напомнил, что "де-юре такой группы не существует".
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