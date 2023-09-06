Великобритания объявит "Вагнер" террористической организацией
Великобритания объявит группу "Вагнер" террористической организацией
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Великобритания в среду объявит группу "Вагнер" террористической организацией, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.
"Сегодня мы объявляем группу тем, чем она является, - террористической организацией", - написал Сунак в социальной сети X (бывшая Twitter).
В британском МВД позднее сообщили, что глава ведомства Суэлла Браверман в среду представила в парламенте проект соответствующего приказа. В течение этой недели документ будет обсуждаться депутатами, он вступит в силу 13 сентября после его согласования и принятия. Таким образом, группа "Вагнер" станет 79-й организацией, признанной в Великобритании запрещенной, говорится в заявлении министерства.
Ранее СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Британии сообщали, что Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией, это позволит властям считать уголовным преступлением членство или поддержку группы, а также конфисковать ее активы. Отмечалось, что, таким образом, за причастность к организации или использование ее символики будут предусмотрены санкции вплоть до 14 лет тюремного заключения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать это намерение Лондона, однако напомнил, что "де-юре такой группы не существует".