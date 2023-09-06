https://ria.ru/20230906/vagner-1894501542.html

Великобритания объявит "Вагнер" террористической организацией

Великобритания объявит "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 06.09.2023

Великобритания объявит "Вагнер" террористической организацией

Великобритания в среду объявит группу "Вагнер" террористической организацией, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:10

2023-09-06T13:10

2023-09-06T13:40

чвк "вагнер"

великобритания

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Великобритания в среду объявит группу "Вагнер" террористической организацией, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак. "Сегодня мы объявляем группу тем, чем она является, - террористической организацией", - написал Сунак в социальной сети X (бывшая Twitter). В британском МВД позднее сообщили, что глава ведомства Суэлла Браверман в среду представила в парламенте проект соответствующего приказа. В течение этой недели документ будет обсуждаться депутатами, он вступит в силу 13 сентября после его согласования и принятия. Таким образом, группа "Вагнер" станет 79-й организацией, признанной в Великобритании запрещенной, говорится в заявлении министерства.Ранее СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Британии сообщали, что Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией, это позволит властям считать уголовным преступлением членство или поддержку группы, а также конфисковать ее активы. Отмечалось, что, таким образом, за причастность к организации или использование ее символики будут предусмотрены санкции вплоть до 14 лет тюремного заключения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать это намерение Лондона, однако напомнил, что "де-юре такой группы не существует".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чвк "вагнер", великобритания, россия