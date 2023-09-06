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Штаб ОДКБ: участники создали условия для адекватного реагирования на вызовы
Штаб ОДКБ: участники создали условия для адекватного реагирования на вызовы - РИА Новости, 06.09.2023
Штаб ОДКБ: участники создали условия для адекватного реагирования на вызовы
Страны ОДКБ создали условия для адекватного реагирования на вызовы военной безопасности, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:07
2023-09-06T16:07
2023-09-06T16:07
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ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 6 сен - РИА Новости. Страны ОДКБ создали условия для адекватного реагирования на вызовы военной безопасности, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. "Общими усилиями государств-членов ОДКБ созданы необходимые условия для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы военной безопасности", - сказал Сидоров на церемонии завершения второго этапа учений ОДКБ "Боевое братство - 2023", который проходил на территории Белоруссии. По его словам, "есть четкое понимание того, что необходимо делать сегодня для надёжного долгосрочного обеспечения военной безопасности наших государств". Сидоров добавил, что следующий этап оперативно-стратегических учений "Боевое братство-2023" пройдёт в Киргизии. На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". В среду на полигоне "Брестский" состоялся розыгрыш тактического эпизода по ведению боевых и специальных действий группировкой коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которым завершился этап учений "Боевое братство - 2023" на территории Белоруссии. На завершающем этапе на территории Киргизии спланировано проведение совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894530967.html
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космос - риа наука, белоруссия, анатолий сидоров, одкб, киргизия
Космос - РИА Наука, Белоруссия, Анатолий Сидоров, ОДКБ, Киргизия
Штаб ОДКБ: участники создали условия для адекватного реагирования на вызовы
Сидоров: страны ОДКБ создали условия для адекватного реагирования на вызовы
ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 6 сен - РИА Новости. Страны ОДКБ создали условия для адекватного реагирования на вызовы военной безопасности, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
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"Общими усилиями государств-членов ОДКБ созданы необходимые условия для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы военной безопасности", - сказал Сидоров на церемонии завершения второго этапа учений ОДКБ "Боевое братство - 2023", который проходил на территории Белоруссии.
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По его словам, "есть четкое понимание того, что необходимо делать сегодня для надёжного долгосрочного обеспечения военной безопасности наших государств".
Сидоров добавил, что следующий этап оперативно-стратегических учений "Боевое братство-2023" пройдёт в Киргизии
.
На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023".
В среду на полигоне "Брестский" состоялся розыгрыш тактического эпизода по ведению боевых и специальных действий группировкой коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которым завершился этап учений "Боевое братство - 2023" на территории Белоруссии. На завершающем этапе на территории Киргизии спланировано проведение совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
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