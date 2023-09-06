https://ria.ru/20230906/usloviya-1894562010.html

Штаб ОДКБ: участники создали условия для адекватного реагирования на вызовы

Штаб ОДКБ: участники создали условия для адекватного реагирования на вызовы - РИА Новости, 06.09.2023

Штаб ОДКБ: участники создали условия для адекватного реагирования на вызовы

Страны ОДКБ создали условия для адекватного реагирования на вызовы военной безопасности, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:07

2023-09-06T16:07

2023-09-06T16:07

космос - риа наука

белоруссия

анатолий сидоров

одкб

киргизия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893661906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_376df6f32909260b66ce674ee53df64d.jpg

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 6 сен - РИА Новости. Страны ОДКБ создали условия для адекватного реагирования на вызовы военной безопасности, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. "Общими усилиями государств-членов ОДКБ созданы необходимые условия для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы военной безопасности", - сказал Сидоров на церемонии завершения второго этапа учений ОДКБ "Боевое братство - 2023", который проходил на территории Белоруссии. По его словам, "есть четкое понимание того, что необходимо делать сегодня для надёжного долгосрочного обеспечения военной безопасности наших государств". Сидоров добавил, что следующий этап оперативно-стратегических учений "Боевое братство-2023" пройдёт в Киргизии. На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". В среду на полигоне "Брестский" состоялся розыгрыш тактического эпизода по ведению боевых и специальных действий группировкой коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которым завершился этап учений "Боевое братство - 2023" на территории Белоруссии. На завершающем этапе на территории Киргизии спланировано проведение совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894530967.html

https://ria.ru/20230905/odkb-1894344045.html

белоруссия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, белоруссия, анатолий сидоров, одкб, киргизия