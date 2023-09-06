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Исследование показало, сколько ущерба нанесли хакеры российским компаниям - РИА Новости, 06.09.2023
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04:25 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/uscherb-1894430533.html
Исследование показало, сколько ущерба нанесли хакеры российским компаниям
Исследование показало, сколько ущерба нанесли хакеры российским компаниям - РИА Новости, 06.09.2023
Исследование показало, сколько ущерба нанесли хакеры российским компаниям
Средний ущерб, нанесенный крупным компаниям РФ хакерами за период с июля 2022 года по июнь 2023 года, вырос на треть по сравнению с аналогичным предыдущим... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T04:25
2023-09-06T04:25
технологии
россия
экономика
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Средний ущерб, нанесенный крупным компаниям РФ хакерами за период с июля 2022 года по июнь 2023 года, вырос на треть по сравнению с аналогичным предыдущим периодом и составил не менее 20 миллионов рублей, не учитывая репутационные потери, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности "РТК Солар". "Согласно результатам исследования, проведенного "РТК-Солар" среди 300 представителей крупного бизнеса и госсектора, средний ущерб компаний от действий хакеров за год составил не менее 20 миллионов рублей (без учета репутационных потерь). Это на треть превышает показатель предыдущего аналогичного периода, а киберинциденты происходят в организациях почти каждый месяц", - говорится в сообщении и уточняется, что анализ проводился за период с июля 2022 года по июнь 2023 года. Специалисты отметили, что такой рост спровоцирован тем, что активно распространяются инструменты для разведки поверхности атаки, с помощью которых хакеры обнаруживают точки входа в систему. Поэтому компаниям нужно подбирать продукт в зависимости от требований к функциональности, нагрузке и отказоустойчивости. Например, небольшие компании могут начать с использования open source решений, которые защищают от веб-угроз и обеспечивают контроль доступа. "Оно способно выдержать небольшие нагрузки и справиться с основными угрозами, но станет критической точкой ИТ-инфраструктуры компании при увеличении количества сотрудников и целевых атаках злоумышленников. Помимо всего прочего, перед использованием open source решений нужно провести полное сканирование их кода на наличие уязвимостей. Это позволит получить информацию о возможных рисках", - отметил аналитик по сетевой безопасности "РТК-Солар" Сергей Ананьев. В материалах уточняется, что самым популярным методом получения доступа к компьютерам, серверам и сетевому оборудованию жертвы для злоумышленников остаются сетевые атаки. За первое полугодие 2023 года активность майнеров в сетевом трафике выросла в два раза, а доля хакерских атак с использованием SSL-шифрования для скрытия зловредной активности увеличилась на 53%. По мнению экспертов, средний и крупный бизнес будет более защищенным при использовании решений классов UTM (многофункциональный шлюз, который обеспечивает защиту от сетевых угроз) и NGFW (межсетевой экран для глубокой фильтрации трафика) - они не только обеспечивают веб-безопасность и контроль доступа, но позволяет защититься от сетевых атак с помощью систем обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), организации безопасного доступа удаленных сотрудников.
https://ria.ru/20230906/kiberrazvedka-1894427370.html
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технологии, россия, экономика
Технологии, Россия, Экономика
Исследование показало, сколько ущерба нанесли хакеры российским компаниям

"РТК Солар": средний годовой ущерб компаниям в России от хакеров вырос на треть

© iStock.com / Milan_JovicХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© iStock.com / Milan_Jovic
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Средний ущерб, нанесенный крупным компаниям РФ хакерами за период с июля 2022 года по июнь 2023 года, вырос на треть по сравнению с аналогичным предыдущим периодом и составил не менее 20 миллионов рублей, не учитывая репутационные потери, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности "РТК Солар".
«
"Согласно результатам исследования, проведенного "РТК-Солар" среди 300 представителей крупного бизнеса и госсектора, средний ущерб компаний от действий хакеров за год составил не менее 20 миллионов рублей (без учета репутационных потерь). Это на треть превышает показатель предыдущего аналогичного периода, а киберинциденты происходят в организациях почти каждый месяц", - говорится в сообщении и уточняется, что анализ проводился за период с июля 2022 года по июнь 2023 года.
Специалисты отметили, что такой рост спровоцирован тем, что активно распространяются инструменты для разведки поверхности атаки, с помощью которых хакеры обнаруживают точки входа в систему. Поэтому компаниям нужно подбирать продукт в зависимости от требований к функциональности, нагрузке и отказоустойчивости. Например, небольшие компании могут начать с использования open source решений, которые защищают от веб-угроз и обеспечивают контроль доступа.
"Оно способно выдержать небольшие нагрузки и справиться с основными угрозами, но станет критической точкой ИТ-инфраструктуры компании при увеличении количества сотрудников и целевых атаках злоумышленников. Помимо всего прочего, перед использованием open source решений нужно провести полное сканирование их кода на наличие уязвимостей. Это позволит получить информацию о возможных рисках", - отметил аналитик по сетевой безопасности "РТК-Солар" Сергей Ананьев.
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В материалах уточняется, что самым популярным методом получения доступа к компьютерам, серверам и сетевому оборудованию жертвы для злоумышленников остаются сетевые атаки. За первое полугодие 2023 года активность майнеров в сетевом трафике выросла в два раза, а доля хакерских атак с использованием SSL-шифрования для скрытия зловредной активности увеличилась на 53%.
По мнению экспертов, средний и крупный бизнес будет более защищенным при использовании решений классов UTM (многофункциональный шлюз, который обеспечивает защиту от сетевых угроз) и NGFW (межсетевой экран для глубокой фильтрации трафика) - они не только обеспечивают веб-безопасность и контроль доступа, но позволяет защититься от сетевых атак с помощью систем обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), организации безопасного доступа удаленных сотрудников.
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