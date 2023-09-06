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В Приморье подсчитали предварительный ущерб от тайфунов - РИА Новости, 06.09.2023
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03:27 06.09.2023 (обновлено: 11:43 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/uscherb-1894429155.html
В Приморье подсчитали предварительный ущерб от тайфунов
В Приморье подсчитали предварительный ущерб от тайфунов - РИА Новости, 06.09.2023
В Приморье подсчитали предварительный ущерб от тайфунов
Ущерб Приморскому краю от тайфунов предварительно оценивается в десять миллиардов рублей, заявила первый вице-губернатор, председатель правительства края Вера... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T03:27
2023-09-06T11:43
россия
приморский край
общество
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Ущерб Приморскому краю от тайфунов предварительно оценивается в десять миллиардов рублей, заявила первый вице-губернатор, председатель правительства края Вера Щербина.В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава региона Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в семь миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона."По предварительной оценке, уже порядка десяти миллиардов ущерба в результате прохождения на территории Приморского края тайфунов", — сказала Щербина на внеочередном заседании законодательного собрания региона.Отвечая на вопрос о том, какую часть десяти миллиардов рублей направят жителям Приморья, а какая уйдет на восстановительные работы, Щербина назвала предварительную сумму компенсационных выплат населению — примерно два миллиарда. Она подчеркнула, что общий ущерб лишь предварительно оценивается в десять миллиардов."Я не знаю окончательную цифру, вряд ли вам сейчас кто-то ее назовет. Потому что когда сойдет полностью вода, будет обследование уже всех конструкций, всех домов. &lt;...&gt; После того, как закончится чрезвычайная ситуация, мы посчитаем все: все мосты, все автомобильные дороги. Я думаю, что это еще будут кратные расходы", — добавила Щербина.
https://realty.ria.ru/20230905/ussuriysk-1894226144.html
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россия, приморский край, общество, олег кожемяко
Россия, Приморский край, Общество, Олег Кожемяко
В Приморье подсчитали предварительный ущерб от тайфунов

Щербина: ущерб Приморью от тайфунов предварительно составил 10 миллиардов рублей

© Фото : пресс-служба губернатора ПриморьяПодтопленный поселок в Приморье
Подтопленный поселок в Приморье - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Приморья
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Ущерб Приморскому краю от тайфунов предварительно оценивается в десять миллиардов рублей, заявила первый вице-губернатор, председатель правительства края Вера Щербина.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава региона Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в семь миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.
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"По предварительной оценке, уже порядка десяти миллиардов ущерба в результате прохождения на территории Приморского края тайфунов", — сказала Щербина на внеочередном заседании законодательного собрания региона.
Отвечая на вопрос о том, какую часть десяти миллиардов рублей направят жителям Приморья, а какая уйдет на восстановительные работы, Щербина назвала предварительную сумму компенсационных выплат населению — примерно два миллиарда. Она подчеркнула, что общий ущерб лишь предварительно оценивается в десять миллиардов.
"Я не знаю окончательную цифру, вряд ли вам сейчас кто-то ее назовет. Потому что когда сойдет полностью вода, будет обследование уже всех конструкций, всех домов. <...> После того, как закончится чрезвычайная ситуация, мы посчитаем все: все мосты, все автомобильные дороги. Я думаю, что это еще будут кратные расходы", — добавила Щербина.
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