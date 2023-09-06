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В Донецке предложили разрешить въезд в Россию украинцам из Польши - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/ukraintsy-1894517565.html
В Донецке предложили разрешить въезд в Россию украинцам из Польши
В Донецке предложили разрешить въезд в Россию украинцам из Польши - РИА Новости, 06.09.2023
В Донецке предложили разрешить въезд в Россию украинцам из Польши
Советник врио главы ДНР Ян Гагин предлагает официально разрешить въезд в Россию украинским гражданам, которые сейчас находятся в Польше и не хотят возвращаться... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:55
2023-09-06T13:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ян гагин
донецкая народная республика
украина
польша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин предлагает официально разрешить въезд в Россию украинским гражданам, которые сейчас находятся в Польше и не хотят возвращаться на родину из-за угрозы попасть на фронт, но при условии, что украинцы в РФ будут задействованы в качестве рабочей силы. По его словам, в украинском и европейском сегментах интернета появились рекламные сообщения с коммерческим предложением о переезде в Россию для украинцев, которых собираются депортировать из Польши обратно на Украину для восполнения рядов ВСУ. "На мой взгляд, лучше, если мы создадим сейчас какую-то программу о приеме таких граждан Украины, которые не хотят воевать с нами и не поддерживают украинский режим. Гораздо лучше, если они окажутся в нашей стране и будут находиться под неким, скажем так, надзором, нежели если они будут мобилизованы на Украине и окажутся на фронте", - сказал Гагин РИА Новости. Он предлагает задействовать эти ресурсы в качестве рабочей силы и создать своего рода "стройотряды". "Дело в том, что наша страна нуждается в рабочих руках, прежде всего на рабочих специальностях, это, например, стройка. Нам необходима рабочая сила и на Дальнем Востоке, там нужны исключительно рабочие руки. И если мы предоставим им рабочие места и примем их, они с радостью приедут и будут работать", - отметил он. В целом, считает Гагин, такие украинские граждане не несут угрозы для нашей страны, а в дальнейшем даже могут претендовать на российское гражданство и остаться в стране. "А кто-то просто захочет пересидеть мобилизацию на Украине, ну, и пусть он пересиживает - но с пользой для нашей страны", - отметил он. При этом если официально не создать такую возможность для украинцев, считает Гагин, они все равно найдут возможность и начнут "фильтроваться" в Россию через другие страны. Реализация же такой программы возможна при соответствующем контроле со стороны правоохранительных органов.
https://ria.ru/20230906/ukraintsy-1894476316.html
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донецкая народная республика
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безопасность, россия, ян гагин, донецкая народная республика, украина, польша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Украина, Польша, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке предложили разрешить въезд в Россию украинцам из Польши

Гагин предложил создавать в России стройотряды для украинцев из Польши

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин предлагает официально разрешить въезд в Россию украинским гражданам, которые сейчас находятся в Польше и не хотят возвращаться на родину из-за угрозы попасть на фронт, но при условии, что украинцы в РФ будут задействованы в качестве рабочей силы.
По его словам, в украинском и европейском сегментах интернета появились рекламные сообщения с коммерческим предложением о переезде в Россию для украинцев, которых собираются депортировать из Польши обратно на Украину для восполнения рядов ВСУ.
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"На мой взгляд, лучше, если мы создадим сейчас какую-то программу о приеме таких граждан Украины, которые не хотят воевать с нами и не поддерживают украинский режим. Гораздо лучше, если они окажутся в нашей стране и будут находиться под неким, скажем так, надзором, нежели если они будут мобилизованы на Украине и окажутся на фронте", - сказал Гагин РИА Новости.
Он предлагает задействовать эти ресурсы в качестве рабочей силы и создать своего рода "стройотряды". "Дело в том, что наша страна нуждается в рабочих руках, прежде всего на рабочих специальностях, это, например, стройка. Нам необходима рабочая сила и на Дальнем Востоке, там нужны исключительно рабочие руки. И если мы предоставим им рабочие места и примем их, они с радостью приедут и будут работать", - отметил он.
В целом, считает Гагин, такие украинские граждане не несут угрозы для нашей страны, а в дальнейшем даже могут претендовать на российское гражданство и остаться в стране. "А кто-то просто захочет пересидеть мобилизацию на Украине, ну, и пусть он пересиживает - но с пользой для нашей страны", - отметил он. При этом если официально не создать такую возможность для украинцев, считает Гагин, они все равно найдут возможность и начнут "фильтроваться" в Россию через другие страны. Реализация же такой программы возможна при соответствующем контроле со стороны правоохранительных органов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПольшаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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