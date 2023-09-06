https://ria.ru/20230906/ukraintsy-1894517565.html

В Донецке предложили разрешить въезд в Россию украинцам из Польши

В Донецке предложили разрешить въезд в Россию украинцам из Польши - РИА Новости, 06.09.2023

В Донецке предложили разрешить въезд в Россию украинцам из Польши

Советник врио главы ДНР Ян Гагин предлагает официально разрешить въезд в Россию украинским гражданам, которые сейчас находятся в Польше и не хотят возвращаться... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:55

2023-09-06T13:55

2023-09-06T13:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ян гагин

донецкая народная республика

украина

польша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_56b7e2438bdebf0f1c6598eb6096afc0.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин предлагает официально разрешить въезд в Россию украинским гражданам, которые сейчас находятся в Польше и не хотят возвращаться на родину из-за угрозы попасть на фронт, но при условии, что украинцы в РФ будут задействованы в качестве рабочей силы. По его словам, в украинском и европейском сегментах интернета появились рекламные сообщения с коммерческим предложением о переезде в Россию для украинцев, которых собираются депортировать из Польши обратно на Украину для восполнения рядов ВСУ. "На мой взгляд, лучше, если мы создадим сейчас какую-то программу о приеме таких граждан Украины, которые не хотят воевать с нами и не поддерживают украинский режим. Гораздо лучше, если они окажутся в нашей стране и будут находиться под неким, скажем так, надзором, нежели если они будут мобилизованы на Украине и окажутся на фронте", - сказал Гагин РИА Новости. Он предлагает задействовать эти ресурсы в качестве рабочей силы и создать своего рода "стройотряды". "Дело в том, что наша страна нуждается в рабочих руках, прежде всего на рабочих специальностях, это, например, стройка. Нам необходима рабочая сила и на Дальнем Востоке, там нужны исключительно рабочие руки. И если мы предоставим им рабочие места и примем их, они с радостью приедут и будут работать", - отметил он. В целом, считает Гагин, такие украинские граждане не несут угрозы для нашей страны, а в дальнейшем даже могут претендовать на российское гражданство и остаться в стране. "А кто-то просто захочет пересидеть мобилизацию на Украине, ну, и пусть он пересиживает - но с пользой для нашей страны", - отметил он. При этом если официально не создать такую возможность для украинцев, считает Гагин, они все равно найдут возможность и начнут "фильтроваться" в Россию через другие страны. Реализация же такой программы возможна при соответствующем контроле со стороны правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230906/ukraintsy-1894476316.html

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894499285.html

россия

донецкая народная республика

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, ян гагин, донецкая народная республика, украина, польша, ситуация в днр и лнр