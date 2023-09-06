https://ria.ru/20230906/ukraintsy-1894476316.html

Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство

Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство - РИА Новости, 06.09.2023

Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов в своем Telegram-канале призвал украинцев проснуться и просить... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:31

2023-09-06T11:31

2023-09-06T11:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

апты алаудинов

украина

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 6 сен – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов в своем Telegram-канале призвал украинцев проснуться и просить российское гражданство, пока их не "могилизовали". "Ну, что, дорогие наши братья украинцы, вы и теперь не поняли, что вы не нужны никому, кроме России? Цивилизованный Запад в кавычках решил отправить вас на утилизацию, так вы же говорили, что вы боги, как они посмели так поступить? И, естественно, вы же все патриоты, что аж ни один москаль даже по-русски не должен бачить. Да вот, к сожалению, не вы охотниками являетесь в этом лесу, вы добыча. И война до последнего украинца нужна не России, а вашим хозяевам. Мы же, наоборот, вам советуем остаться в живых. Принимайте свое решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют. Россия - это наш общий дом, где в конечном итоге вы останетесь живы", - написал Алаудинов. По его словам, "российские посольства есть везде". "Идите и просите гражданство России и спокойно отказывайтесь от своего сатанистского государства, пока мы там не наведем порядок до конца", - добавил Алаудинов.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894025935.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, апты алаудинов, украина, ситуация в днр и лнр