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Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:31 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/ukraintsy-1894476316.html
Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство
Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство - РИА Новости, 06.09.2023
Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство
Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов в своем Telegram-канале призвал украинцев проснуться и просить... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:31
2023-09-06T11:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апты алаудинов
украина
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 6 сен – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов в своем Telegram-канале призвал украинцев проснуться и просить российское гражданство, пока их не "могилизовали". "Ну, что, дорогие наши братья украинцы, вы и теперь не поняли, что вы не нужны никому, кроме России? Цивилизованный Запад в кавычках решил отправить вас на утилизацию, так вы же говорили, что вы боги, как они посмели так поступить? И, естественно, вы же все патриоты, что аж ни один москаль даже по-русски не должен бачить. Да вот, к сожалению, не вы охотниками являетесь в этом лесу, вы добыча. И война до последнего украинца нужна не России, а вашим хозяевам. Мы же, наоборот, вам советуем остаться в живых. Принимайте свое решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют. Россия - это наш общий дом, где в конечном итоге вы останетесь живы", - написал Алаудинов. По его словам, "российские посольства есть везде". "Идите и просите гражданство России и спокойно отказывайтесь от своего сатанистского государства, пока мы там не наведем порядок до конца", - добавил Алаудинов.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894025935.html
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безопасность, россия, апты алаудинов, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство

Алаудинов призвал украинцев проситься в Россию, пока их не "могилизовали"

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 6 сен – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов в своем Telegram-канале призвал украинцев проснуться и просить российское гражданство, пока их не "могилизовали".
"Ну, что, дорогие наши братья украинцы, вы и теперь не поняли, что вы не нужны никому, кроме России? Цивилизованный Запад в кавычках решил отправить вас на утилизацию, так вы же говорили, что вы боги, как они посмели так поступить? И, естественно, вы же все патриоты, что аж ни один москаль даже по-русски не должен бачить. Да вот, к сожалению, не вы охотниками являетесь в этом лесу, вы добыча. И война до последнего украинца нужна не России, а вашим хозяевам. Мы же, наоборот, вам советуем остаться в живых. Принимайте свое решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют. Россия - это наш общий дом, где в конечном итоге вы останетесь живы", - написал Алаудинов.
По его словам, "российские посольства есть везде". "Идите и просите гражданство России и спокойно отказывайтесь от своего сатанистского государства, пока мы там не наведем порядок до конца", - добавил Алаудинов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАпты АлаудиновУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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