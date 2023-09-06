https://ria.ru/20230906/ukraina-1894648536.html

Минобороны Украины хочет ввести электронный военный билет

Минобороны Украины хочет ввести электронный военный билет - РИА Новости, 06.09.2023

Минобороны Украины хочет ввести электронный военный билет

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах ввести электронный военный билет и цифровизировать работу военно-врачебных комиссий (ВВК). Его слова РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T23:58

2023-09-06T23:58

2023-09-06T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

рустем умеров

алексей резников

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах ввести электронный военный билет и цифровизировать работу военно-врачебных комиссий (ВВК). Его слова приводит в своем телеграм-канале издание "Лига.net".Ранее в среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы минобороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. "ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", - приводит издание слова Умерова.Ранее первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что создается государственный электронный реестр военнообязанных для отслеживания их движения и снижения рисков коррупции в ходе мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230906/uchet-1894597323.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, рустем умеров, алексей резников, владимир зеленский