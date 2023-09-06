Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Украины хочет ввести электронный военный билет - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894648536.html
Минобороны Украины хочет ввести электронный военный билет
Минобороны Украины хочет ввести электронный военный билет - РИА Новости, 06.09.2023
Минобороны Украины хочет ввести электронный военный билет
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах ввести электронный военный билет и цифровизировать работу военно-врачебных комиссий (ВВК). Его слова РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T23:58
2023-09-06T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рустем умеров
алексей резников
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах ввести электронный военный билет и цифровизировать работу военно-врачебных комиссий (ВВК). Его слова приводит в своем телеграм-канале издание "Лига.net".Ранее в среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы минобороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. "ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", - приводит издание слова Умерова.Ранее первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что создается государственный электронный реестр военнообязанных для отслеживания их движения и снижения рисков коррупции в ходе мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230906/uchet-1894597323.html
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, рустем умеров, алексей резников, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, Алексей Резников, Владимир Зеленский
Минобороны Украины хочет ввести электронный военный билет

На Украине хотят ввести электронный военный билет и цифровизировать работу ВВК

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах ввести электронный военный билет и цифровизировать работу военно-врачебных комиссий (ВВК). Его слова приводит в своем телеграм-канале издание "Лига.net".
Ранее в среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы минобороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова.
«
"ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", - приводит издание слова Умерова.
Ранее первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что создается государственный электронный реестр военнообязанных для отслеживания их движения и снижения рисков коррупции в ходе мобилизации.
Военнослужащая украинской армии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
На Украине женщин-медиков обязали встать на воинский учет
Вчера, 17:59
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Последний шанс Зеленского. Из кого Киев формирует украинский "фольксштурм"
4 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРустем УмеровАлексей РезниковВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала