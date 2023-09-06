Минобороны Украины хочет ввести электронный военный билет
На Украине хотят ввести электронный военный билет и цифровизировать работу ВВК
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Iryna Rybakova
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах ввести электронный военный билет и цифровизировать работу военно-врачебных комиссий (ВВК). Его слова приводит в своем телеграм-канале издание "Лига.net".
Ранее в среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы минобороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова.
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"ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", - приводит издание слова Умерова.
Ранее первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что создается государственный электронный реестр военнообязанных для отслеживания их движения и снижения рисков коррупции в ходе мобилизации.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.