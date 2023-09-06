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Блинкен поблагодарил Польшу за "щедрую помощь" Украине - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894604094.html
Блинкен поблагодарил Польшу за "щедрую помощь" Украине
Блинкен поблагодарил Польшу за "щедрую помощь" Украине - РИА Новости, 06.09.2023
Блинкен поблагодарил Польшу за "щедрую помощь" Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых поприветствовал "щедрую постоянную помощь"... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:31
2023-09-06T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
сша
энтони блинкен
збигнев рау
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых поприветствовал "щедрую постоянную помощь" польских властей Украине, рассказал журналистам представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Энтони Блинкен прибыл в Киев в среду утром и начал свой визит с посещения Берковецкого кладбища, где захоронены украинские военные. Как сообщал госдеп, в ходе визита он обсудит с украинскими чиновниками контрнаступление на фронте, а также восстановление Украины. Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского писало, что Блинкен вечером в среду встретится с Зеленским. По словам Миллера, "госсекретарь Блинкен поприветствовал щедрую постоянную помощь Польши Украине и ее народу". "Госсекретарь подчеркнул важность единства НАТО и продолжения тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по поводу возникающих угроз нашей безопасности", - добавил представитель госдепа.
https://ria.ru/20230906/blinken-1894583318.html
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в мире, украина, польша, сша, энтони блинкен, збигнев рау, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, США, Энтони Блинкен, Збигнев Рау, Ситуация в ДНР и ЛНР
Блинкен поблагодарил Польшу за "щедрую помощь" Украине

Блинкен поблагодарил главу МИД Польши Рау за "щедрую помощь" Украине

© AP Photo / Pool Photo/Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Pool Photo/Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых поприветствовал "щедрую постоянную помощь" польских властей Украине, рассказал журналистам представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Энтони Блинкен прибыл в Киев в среду утром и начал свой визит с посещения Берковецкого кладбища, где захоронены украинские военные. Как сообщал госдеп, в ходе визита он обсудит с украинскими чиновниками контрнаступление на фронте, а также восстановление Украины. Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского писало, что Блинкен вечером в среду встретится с Зеленским.
По словам Миллера, "госсекретарь Блинкен поприветствовал щедрую постоянную помощь Польши Украине и ее народу".
"Госсекретарь подчеркнул важность единства НАТО и продолжения тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по поводу возникающих угроз нашей безопасности", - добавил представитель госдепа.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на Берковецком кладбище в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаСШАЭнтони БлинкенЗбигнев РауСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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