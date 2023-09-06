https://ria.ru/20230906/ukraina-1894604094.html
Блинкен поблагодарил Польшу за "щедрую помощь" Украине
Блинкен поблагодарил Польшу за "щедрую помощь" Украине - РИА Новости, 06.09.2023
Блинкен поблагодарил Польшу за "щедрую помощь" Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых поприветствовал "щедрую постоянную помощь"... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:31
2023-09-06T18:31
2023-09-06T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
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польша
сша
энтони блинкен
збигнев рау
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых поприветствовал "щедрую постоянную помощь" польских властей Украине, рассказал журналистам представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Энтони Блинкен прибыл в Киев в среду утром и начал свой визит с посещения Берковецкого кладбища, где захоронены украинские военные. Как сообщал госдеп, в ходе визита он обсудит с украинскими чиновниками контрнаступление на фронте, а также восстановление Украины. Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского писало, что Блинкен вечером в среду встретится с Зеленским. По словам Миллера, "госсекретарь Блинкен поприветствовал щедрую постоянную помощь Польши Украине и ее народу". "Госсекретарь подчеркнул важность единства НАТО и продолжения тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по поводу возникающих угроз нашей безопасности", - добавил представитель госдепа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, сша, энтони блинкен, збигнев рау, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, США, Энтони Блинкен, Збигнев Рау, Ситуация в ДНР и ЛНР
Блинкен поблагодарил Польшу за "щедрую помощь" Украине
Блинкен поблагодарил главу МИД Польши Рау за "щедрую помощь" Украине
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых поприветствовал "щедрую постоянную помощь" польских властей Украине, рассказал журналистам представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Энтони Блинкен прибыл в Киев в среду утром и начал свой визит с посещения Берковецкого кладбища, где захоронены украинские военные. Как сообщал госдеп, в ходе визита он обсудит с украинскими чиновниками контрнаступление на фронте, а также восстановление Украины. Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского писало, что Блинкен вечером в среду встретится с Зеленским.
По словам Миллера, "госсекретарь Блинкен поприветствовал щедрую постоянную помощь Польши Украине и ее народу".
"Госсекретарь подчеркнул важность единства НАТО и продолжения тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по поводу возникающих угроз нашей безопасности", - добавил представитель госдепа.
В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным