https://ria.ru/20230906/ukraina-1894604094.html

Блинкен поблагодарил Польшу за "щедрую помощь" Украине

Блинкен поблагодарил Польшу за "щедрую помощь" Украине - РИА Новости, 06.09.2023

Блинкен поблагодарил Польшу за "щедрую помощь" Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых поприветствовал "щедрую постоянную помощь"... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:31

2023-09-06T18:31

2023-09-06T18:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

сша

энтони блинкен

збигнев рау

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых поприветствовал "щедрую постоянную помощь" польских властей Украине, рассказал журналистам представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Энтони Блинкен прибыл в Киев в среду утром и начал свой визит с посещения Берковецкого кладбища, где захоронены украинские военные. Как сообщал госдеп, в ходе визита он обсудит с украинскими чиновниками контрнаступление на фронте, а также восстановление Украины. Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского писало, что Блинкен вечером в среду встретится с Зеленским. По словам Миллера, "госсекретарь Блинкен поприветствовал щедрую постоянную помощь Польши Украине и ее народу". "Госсекретарь подчеркнул важность единства НАТО и продолжения тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по поводу возникающих угроз нашей безопасности", - добавил представитель госдепа.

https://ria.ru/20230906/blinken-1894583318.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, сша, энтони блинкен, збигнев рау, ситуация в днр и лнр