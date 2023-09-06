Рейтинг@Mail.ru
На Украине хотят переименовать шесть населенных пунктов - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 06.09.2023 (обновлено: 16:51 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894556343.html
На Украине хотят переименовать шесть населенных пунктов
На Украине хотят переименовать шесть населенных пунктов - РИА Новости, 06.09.2023
На Украине хотят переименовать шесть населенных пунктов
Комитет по организации государственной власти Верховной рады Украины поддержал переименование шести населенных пунктов, названия которых связаны с Россией,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:51
2023-09-06T16:51
украина
россия
черкасская область
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Комитет по организации государственной власти Верховной рады Украины поддержал переименование шести населенных пунктов, названия которых связаны с Россией, сообщают в парламенте. "Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел на своем заседании 5 сентября 2023 представления Винницкого, Сумского и Черкасского областных советов относительно переименования населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте парламента. По данным Верховной рады, переименование коснется города Ватутино в Черкасской области, он станет городом Багачево, село Красное в Винницкой области будет называться Счастливое, село Московское в Сумской области переименуют в Мирное, село Красная Долина станет просто Долиной, село Москалевщина будет называться Журавлиное, а село Червоногорка будет носить название Масонов. Уточняется, что комитет рекомендовал Раде Украины принять в целом соответствующие проекты постановлений. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230718/demontazh-1884856833.html
https://ria.ru/20230905/rusofobiya-1894317259.html
украина
россия
черкасская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f305644dd6dd1007ed09c92a4cfa024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, черкасская область, верховная рада украины
Украина, Россия, Черкасская область, Верховная Рада Украины
На Украине хотят переименовать шесть населенных пунктов

На Украине хотят сменить названия шести населенных пунктов, связанные с Россией

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Комитет по организации государственной власти Верховной рады Украины поддержал переименование шести населенных пунктов, названия которых связаны с Россией, сообщают в парламенте.
"Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел на своем заседании 5 сентября 2023 представления Винницкого, Сумского и Черкасского областных советов относительно переименования населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте парламента.
Город Львов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Во Львовской области демонтировали более 20 советских памятников в июле
18 июля, 13:54
По данным Верховной рады, переименование коснется города Ватутино в Черкасской области, он станет городом Багачево, село Красное в Винницкой области будет называться Счастливое, село Московское в Сумской области переименуют в Мирное, село Красная Долина станет просто Долиной, село Москалевщина будет называться Журавлиное, а село Червоногорка будет носить название Масонов.
Уточняется, что комитет рекомендовал Раде Украины принять в целом соответствующие проекты постановлений.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Путин: История стала использоваться как оружие - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, заявил Путин
Вчера, 15:46
 
УкраинаРоссияЧеркасская областьВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала