https://ria.ru/20230906/ukraina-1894556343.html

На Украине хотят переименовать шесть населенных пунктов

На Украине хотят переименовать шесть населенных пунктов - РИА Новости, 06.09.2023

На Украине хотят переименовать шесть населенных пунктов

Комитет по организации государственной власти Верховной рады Украины поддержал переименование шести населенных пунктов, названия которых связаны с Россией,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:51

2023-09-06T15:51

2023-09-06T16:51

украина

россия

черкасская область

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Комитет по организации государственной власти Верховной рады Украины поддержал переименование шести населенных пунктов, названия которых связаны с Россией, сообщают в парламенте. "Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел на своем заседании 5 сентября 2023 представления Винницкого, Сумского и Черкасского областных советов относительно переименования населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте парламента. По данным Верховной рады, переименование коснется города Ватутино в Черкасской области, он станет городом Багачево, село Красное в Винницкой области будет называться Счастливое, село Московское в Сумской области переименуют в Мирное, село Красная Долина станет просто Долиной, село Москалевщина будет называться Журавлиное, а село Червоногорка будет носить название Масонов. Уточняется, что комитет рекомендовал Раде Украины принять в целом соответствующие проекты постановлений. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230718/demontazh-1884856833.html

https://ria.ru/20230905/rusofobiya-1894317259.html

украина

россия

черкасская область

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украина, россия, черкасская область, верховная рада украины