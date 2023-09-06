https://ria.ru/20230906/ukraina-1894556343.html
На Украине хотят переименовать шесть населенных пунктов
На Украине хотят переименовать шесть населенных пунктов - РИА Новости, 06.09.2023
На Украине хотят переименовать шесть населенных пунктов
Комитет по организации государственной власти Верховной рады Украины поддержал переименование шести населенных пунктов, названия которых связаны с Россией,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:51
2023-09-06T15:51
2023-09-06T16:51
украина
россия
черкасская область
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Комитет по организации государственной власти Верховной рады Украины поддержал переименование шести населенных пунктов, названия которых связаны с Россией, сообщают в парламенте. "Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел на своем заседании 5 сентября 2023 представления Винницкого, Сумского и Черкасского областных советов относительно переименования населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте парламента. По данным Верховной рады, переименование коснется города Ватутино в Черкасской области, он станет городом Багачево, село Красное в Винницкой области будет называться Счастливое, село Московское в Сумской области переименуют в Мирное, село Красная Долина станет просто Долиной, село Москалевщина будет называться Журавлиное, а село Червоногорка будет носить название Масонов. Уточняется, что комитет рекомендовал Раде Украины принять в целом соответствующие проекты постановлений. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230718/demontazh-1884856833.html
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украина, россия, черкасская область, верховная рада украины
Украина, Россия, Черкасская область, Верховная Рада Украины
На Украине хотят переименовать шесть населенных пунктов
На Украине хотят сменить названия шести населенных пунктов, связанные с Россией
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Комитет по организации государственной власти Верховной рады Украины поддержал переименование шести населенных пунктов, названия которых связаны с Россией, сообщают в парламенте.
"Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел на своем заседании 5 сентября 2023 представления Винницкого, Сумского и Черкасского областных советов относительно переименования населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте парламента.
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По данным Верховной рады, переименование коснется города Ватутино в Черкасской области
, он станет городом Багачево, село Красное в Винницкой области
будет называться Счастливое, село Московское в Сумской области
переименуют в Мирное, село Красная Долина станет просто Долиной, село Москалевщина будет называться Журавлиное, а село Червоногорка будет носить название Масонов.
Уточняется, что комитет рекомендовал Раде Украины принять в целом соответствующие проекты постановлений.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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