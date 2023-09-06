https://ria.ru/20230906/ukraina-1894550316.html
Умеров пообещал сделать все для "возвращения" территорий Украине
Умеров пообещал сделать все для "возвращения" территорий Украине - РИА Новости, 06.09.2023
Умеров пообещал сделать все для "возвращения" территорий Украине
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сделает "все невозможное", чтобы вернуть контроль над "каждым сантиметром" территорий, которые Киев... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:33
2023-09-06T15:33
2023-09-06T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рустем умеров
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510190_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_fc3300630e9ec913e84342a15779d09b.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сделает "все невозможное", чтобы вернуть контроль над "каждым сантиметром" территорий, которые Киев считает своими. Ранее в среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы минобороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. "Я сделаю все возможное и невозможное для победы Украины - когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека", - написал Умеров в соцсетях. Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894119090.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510190_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_f9a449a55c03ef4a6c44ee585d4a7a4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Умеров пообещал сделать все для "возвращения" территорий Украине
Умеров пообещал сделать все для захвата территорий, которые Киев считает своими