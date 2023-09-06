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Умеров пообещал сделать все для "возвращения" территорий Украине - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894550316.html
Умеров пообещал сделать все для "возвращения" территорий Украине
Умеров пообещал сделать все для "возвращения" территорий Украине - РИА Новости, 06.09.2023
Умеров пообещал сделать все для "возвращения" территорий Украине
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сделает "все невозможное", чтобы вернуть контроль над "каждым сантиметром" территорий, которые Киев... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:33
2023-09-06T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рустем умеров
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сделает "все невозможное", чтобы вернуть контроль над "каждым сантиметром" территорий, которые Киев считает своими. Ранее в среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы минобороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. "Я сделаю все возможное и невозможное для победы Украины - когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека", - написал Умеров в соцсетях. Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894119090.html
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в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Умеров пообещал сделать все для "возвращения" территорий Украине

Умеров пообещал сделать все для захвата территорий, которые Киев считает своими

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сделает "все невозможное", чтобы вернуть контроль над "каждым сантиметром" территорий, которые Киев считает своими.
Ранее в среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы минобороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова.
"Я сделаю все возможное и невозможное для победы Украины - когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека", - написал Умеров в соцсетях.
Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРустем УмеровВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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