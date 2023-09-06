https://ria.ru/20230906/ukraina-1894499285.html

Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных

Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных - РИА Новости, 06.09.2023

Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных

В правительство Германии не поступало запросов о выдаче военнообязанных на Украину, все украинцы на территории Европейского Союза имеют статус беженцев, сообщил РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:57

2023-09-06T12:57

2023-09-06T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. В правительство Германии не поступало запросов о выдаче военнообязанных на Украину, все украинцы на территории Европейского Союза имеют статус беженцев, сообщил в среду представитель немецкого МВД Максимилиан Каль. "Нам неизвестно о таком запросе украинского правительства. Мы можем лишь указать на то, что все беженцы имеют единый, закрепленный в законе ЕС статус защиты", - заявил он в ходе брифинга кабмина Германии. Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230906/ukraintsy-1894476316.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, германия, мвд германии, ситуация в днр и лнр