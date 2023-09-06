https://ria.ru/20230906/ukraina-1894499285.html
Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных
Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных - РИА Новости, 06.09.2023
Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных
В правительство Германии не поступало запросов о выдаче военнообязанных на Украину, все украинцы на территории Европейского Союза имеют статус беженцев, сообщил РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:57
2023-09-06T12:57
2023-09-06T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
мвд германии
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. В правительство Германии не поступало запросов о выдаче военнообязанных на Украину, все украинцы на территории Европейского Союза имеют статус беженцев, сообщил в среду представитель немецкого МВД Максимилиан Каль. "Нам неизвестно о таком запросе украинского правительства. Мы можем лишь указать на то, что все беженцы имеют единый, закрепленный в законе ЕС статус защиты", - заявил он в ходе брифинга кабмина Германии. Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230906/ukraintsy-1894476316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, мвд германии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, МВД Германии, Ситуация в ДНР и ЛНР
Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных
МВД Германии сообщило, что не получало запросов о выдаче уклонистов Украине