Рейтинг@Mail.ru
Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894499285.html
Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных
Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных - РИА Новости, 06.09.2023
Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных
В правительство Германии не поступало запросов о выдаче военнообязанных на Украину, все украинцы на территории Европейского Союза имеют статус беженцев, сообщил РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:57
2023-09-06T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
мвд германии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg
БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. В правительство Германии не поступало запросов о выдаче военнообязанных на Украину, все украинцы на территории Европейского Союза имеют статус беженцев, сообщил в среду представитель немецкого МВД Максимилиан Каль. "Нам неизвестно о таком запросе украинского правительства. Мы можем лишь указать на то, что все беженцы имеют единый, закрепленный в законе ЕС статус защиты", - заявил он в ходе брифинга кабмина Германии. Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230906/ukraintsy-1894476316.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, мвд германии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, МВД Германии, Ситуация в ДНР и ЛНР
Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных

МВД Германии сообщило, что не получало запросов о выдаче уклонистов Украине

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. В правительство Германии не поступало запросов о выдаче военнообязанных на Украину, все украинцы на территории Европейского Союза имеют статус беженцев, сообщил в среду представитель немецкого МВД Максимилиан Каль.
"Нам неизвестно о таком запросе украинского правительства. Мы можем лишь указать на то, что все беженцы имеют единый, закрепленный в законе ЕС статус защиты", - заявил он в ходе брифинга кабмина Германии.
Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство
11:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияМВД ГерманииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала