Рейтинг@Mail.ru
Трое заместителей министра обороны Украины подали в отставку - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 06.09.2023 (обновлено: 15:20 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894479634.html
Трое заместителей министра обороны Украины подали в отставку
Трое заместителей министра обороны Украины подали в отставку - РИА Новости, 06.09.2023
Трое заместителей министра обороны Украины подали в отставку
Трое из восьми заместителей министров обороны Украины подали в отставку после ухода главы ведомства Алексея Резникова, заявил депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:42
2023-09-06T15:20
в мире
украина
министерство обороны украины
алексей гончаренко
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_8fc3c8b50e2d2e495e45a5c0d20d5d65.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Трое из восьми заместителей министров обороны Украины подали в отставку после ухода главы ведомства Алексея Резникова, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.&quot;Заместители министра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке&quot;, — сообщил он.Согласно данным из открытых источников, у министра обороны Украины восемь заместителей, в том числе госсекретарь.В воскресенье Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины, он занимал эту должность с 2021 года. Во вторник Рада поддержала его увольнение.Резников покинул пост министра после очередного коррупционного скандала вокруг Минобороны. Относительно его дальнейшей судьбы украинские СМИ сообщали, что бывшего главу оборонного ведомства могут назначить послом в Великобритании, но сам Резников отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".В среду Рада рассмотрит вопрос о назначении новым министром обороны Рустема Умерова.
https://ria.ru/20230905/reznikov-1894243491.html
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894119090.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_99d28b424f7c9ec4de8cc2af94b0582d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, министерство обороны украины, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Министерство обороны Украины, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Трое заместителей министра обороны Украины подали в отставку

Гончаренко: трое замминистра обороны Украины написали заявления об отставке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНа территории Министерства обороны Украины
На территории Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
На территории Министерства обороны Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Трое из восьми заместителей министров обороны Украины подали в отставку после ухода главы ведомства Алексея Резникова, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
«

"Заместители министра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке", — сообщил он.

Согласно данным из открытых источников, у министра обороны Украины восемь заместителей, в том числе госсекретарь.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины, он занимал эту должность с 2021 года. Во вторник Рада поддержала его увольнение.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Германии выяснили, что Резникова сняли с поста из-за яиц
Вчера, 11:03
Резников покинул пост министра после очередного коррупционного скандала вокруг Минобороны. Относительно его дальнейшей судьбы украинские СМИ сообщали, что бывшего главу оборонного ведомства могут назначить послом в Великобритании, но сам Резников отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".
В среду Рада рассмотрит вопрос о назначении новым министром обороны Рустема Умерова.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Зеленский выбрал нового министра: украинцы заплатят кровью
4 сентября, 17:02
 
В миреУкраинаМинистерство обороны УкраиныАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала