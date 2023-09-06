https://ria.ru/20230906/ukraina-1894479634.html
Трое заместителей министра обороны Украины подали в отставку
Трое заместителей министра обороны Украины подали в отставку - РИА Новости, 06.09.2023
Трое заместителей министра обороны Украины подали в отставку
Трое из восьми заместителей министров обороны Украины подали в отставку после ухода главы ведомства Алексея Резникова, заявил депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:42
2023-09-06T11:42
2023-09-06T15:20
в мире
украина
министерство обороны украины
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Трое из восьми заместителей министров обороны Украины подали в отставку после ухода главы ведомства Алексея Резникова, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале."Заместители министра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке", — сообщил он.Согласно данным из открытых источников, у министра обороны Украины восемь заместителей, в том числе госсекретарь.В воскресенье Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины, он занимал эту должность с 2021 года. Во вторник Рада поддержала его увольнение.Резников покинул пост министра после очередного коррупционного скандала вокруг Минобороны. Относительно его дальнейшей судьбы украинские СМИ сообщали, что бывшего главу оборонного ведомства могут назначить послом в Великобритании, но сам Резников отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".В среду Рада рассмотрит вопрос о назначении новым министром обороны Рустема Умерова.
https://ria.ru/20230905/reznikov-1894243491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Украина, Министерство обороны Украины, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Трое заместителей министра обороны Украины подали в отставку
Гончаренко: трое замминистра обороны Украины написали заявления об отставке