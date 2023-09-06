Выборы на Украине можно организовать в 2024 году, заявили в Чехии
МИД Чехии: президентские выборы на Украине можно организовать в 2024 году
© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Чехия считает, что президентские и парламентские выборы на Украине можно организовать в 2024 году, готова помочь с их проведением, заявил пресс-секретарь чешского МИД Даниэл Дрейк в интервью изданию Euractive.
Ранее Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
"Организация выборов в условиях военного конфликта между Россией и Украиной регулируется украинским законодательством, и как бы сложно не было, мы считаем, что их можно будет организовать в следующем году", - заявил Дрейк.
Он добавил, что Чехия "готова помочь Украине в этом вопросе". При этом он отметил, что конкретная форма помощи может обсуждаться только на основании конкретных запросов со стороны Киева, которых Чехия пока не получала.
Как сообщает издание, глава МВД Чехии Вит Ракушан также подтвердил готовность Чехии предоставить помощь.
Euractive также приводит комментарий представителя европейской внешнеполитической службы Петера Стано, который заявил, что Украина пока не обращалась к ЕС по вопросу проведения выборов.
"В целом организация выборов - это дело страны, где они проводятся. Если Украина обратится к ЕС с конкретным запросом, ЕС серьезно к этому отнесется", - заявил Стано в интервью изданию.