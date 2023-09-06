https://ria.ru/20230906/ukraina-1894438931.html

Выборы на Украине можно организовать в 2024 году, заявили в Чехии

Выборы на Украине можно организовать в 2024 году, заявили в Чехии - РИА Новости, 06.09.2023

Выборы на Украине можно организовать в 2024 году, заявили в Чехии

Чехия считает, что президентские и парламентские выборы на Украине можно организовать в 2024 году, готова помочь с их проведением, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T08:24

2023-09-06T08:24

2023-09-06T08:55

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Чехия считает, что президентские и парламентские выборы на Украине можно организовать в 2024 году, готова помочь с их проведением, заявил пресс-секретарь чешского МИД Даниэл Дрейк в интервью изданию Euractive.Ранее Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах"."Организация выборов в условиях военного конфликта между Россией и Украиной регулируется украинским законодательством, и как бы сложно не было, мы считаем, что их можно будет организовать в следующем году", - заявил Дрейк.Он добавил, что Чехия "готова помочь Украине в этом вопросе". При этом он отметил, что конкретная форма помощи может обсуждаться только на основании конкретных запросов со стороны Киева, которых Чехия пока не получала.Как сообщает издание, глава МВД Чехии Вит Ракушан также подтвердил готовность Чехии предоставить помощь.Euractive также приводит комментарий представителя европейской внешнеполитической службы Петера Стано, который заявил, что Украина пока не обращалась к ЕС по вопросу проведения выборов."В целом организация выборов - это дело страны, где они проводятся. Если Украина обратится к ЕС с конкретным запросом, ЕС серьезно к этому отнесется", - заявил Стано в интервью изданию.

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894435608.html

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894431767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, чехия