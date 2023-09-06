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В Крыму заявили, что Украина живет по законам тоталитарной секты - РИА Новости, 06.09.2023
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07:12 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894435608.html
В Крыму заявили, что Украина живет по законам тоталитарной секты
В Крыму заявили, что Украина живет по законам тоталитарной секты - РИА Новости, 06.09.2023
В Крыму заявили, что Украина живет по законам тоталитарной секты
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что сегодня украинское общество живет по законам тоталитарной секты. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T07:12
2023-09-06T07:12
украина
россия
владимир бобков
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что сегодня украинское общество живет по законам тоталитарной секты. "То, что я наблюдаю, говорит о том, что украинское общество живет по законам тоталитарной секты. Это общество, которое отдалено от реальности и подвергнуто антигуманным и античеловеческим, мнимым, навязанным ценностям. Сегодня на Украине тоталитарное массовое сознание доминирует над индивидуальным. Украинцы сегодня находится под информационным колпаком, психологическим давлением и воздействием комплексов. Все это элементы сектантского восприятия", - сказал Бобков РИА Новости. По его словам, сознанием украинского народа манипулируют псевдоисторическими мотивами и чуждой символикой. "Смещения сознания – это критическая ситуация. Из этого состояния есть один инструмент выведения, и он исключительно радикален: уничтожение руководства секты, а затем излечение тех, кто находился под ее влиянием. И это излечение - длительный и очень сложный процесс. Но это нам предстоит сделать, потому что никогда Российская Федерация не сможет жить спокойно, если по соседству находятся одурманенные, лишенные адекватного восприятия происходящего несколько миллионов человек. Да и Европа не сможет жить спокойно, она тоже заинтересована в купировании украинского беспредела", - сказал Бобков.
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украина, россия, владимир бобков, республика крым, политика
Украина, Россия, Владимир Бобков, Республика Крым, Политика
В Крыму заявили, что Украина живет по законам тоталитарной секты

Вице-спикер парламента Крыма: Украина живет по законам тоталитарной секты

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что сегодня украинское общество живет по законам тоталитарной секты.
«
"То, что я наблюдаю, говорит о том, что украинское общество живет по законам тоталитарной секты. Это общество, которое отдалено от реальности и подвергнуто антигуманным и античеловеческим, мнимым, навязанным ценностям. Сегодня на Украине тоталитарное массовое сознание доминирует над индивидуальным. Украинцы сегодня находится под информационным колпаком, психологическим давлением и воздействием комплексов. Все это элементы сектантского восприятия", - сказал Бобков РИА Новости.
По его словам, сознанием украинского народа манипулируют псевдоисторическими мотивами и чуждой символикой.
"Смещения сознания – это критическая ситуация. Из этого состояния есть один инструмент выведения, и он исключительно радикален: уничтожение руководства секты, а затем излечение тех, кто находился под ее влиянием. И это излечение - длительный и очень сложный процесс. Но это нам предстоит сделать, потому что никогда Российская Федерация не сможет жить спокойно, если по соседству находятся одурманенные, лишенные адекватного восприятия происходящего несколько миллионов человек. Да и Европа не сможет жить спокойно, она тоже заинтересована в купировании украинского беспредела", - сказал Бобков.
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