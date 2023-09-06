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В Крыму призвали Зеленского готовить Украину к новому делению - РИА Новости, 06.09.2023
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04:59 06.09.2023 (обновлено: 14:47 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894431767.html
В Крыму призвали Зеленского готовить Украину к новому делению
В Крыму призвали Зеленского готовить Украину к новому делению - РИА Новости, 06.09.2023
В Крыму призвали Зеленского готовить Украину к новому делению
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Владимира Зеленского забыть о российском Крыме и готовить Украину к дальнейшему административному... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T04:59
2023-09-06T14:47
украина
россия
владимир зеленский
владимир константинов
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Владимира Зеленского забыть о российском Крыме и готовить Украину к дальнейшему административному делению.Владимир Зеленский ранее подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить "почву для деоккупации полуострова". Закон предусматривает "декоммунизацию Крыма", новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций."Зеленскому пора забыть в своем воспаленном мозгу о российском Крыме и избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда. А вот к чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины. Итогом этого деления станет уход ряда регионов из-под власти украинских нацистов", — сказал РИА Новости Константинов. По его мнению, только возвращение исконных российских территорий в состав России может гарантировать им восстановление нормальной жизни, правопорядка и законности. "Стоит начать подбирать возможные кандидатуры губернаторов Харькова, Екатеринослава, Николаева, Одессы. Ведь когда мы туда вернемся, нам понадобится сформированный кадровый резерв", — подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20230905/krym-1894370471.html
https://ria.ru/20230906/deputat-1894431308.html
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украина, россия, владимир зеленский, владимир константинов, политика
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Политика
В Крыму призвали Зеленского готовить Украину к новому делению

Глава парламента Крыма призвал Зеленского готовить Украину к новому делению

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Владимира Зеленского забыть о российском Крыме и готовить Украину к дальнейшему административному делению.
Владимир Зеленский ранее подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить "почву для деоккупации полуострова". Закон предусматривает "декоммунизацию Крыма", новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций.
Вид на черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Крыму назвали украинский закон о делении полуострова безумием
Вчера, 17:56
"Зеленскому пора забыть в своем воспаленном мозгу о российском Крыме и избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда. А вот к чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины. Итогом этого деления станет уход ряда регионов из-под власти украинских нацистов", — сказал РИА Новости Константинов.
По его мнению, только возвращение исконных российских территорий в состав России может гарантировать им восстановление нормальной жизни, правопорядка и законности.
"Стоит начать подбирать возможные кандидатуры губернаторов Харькова, Екатеринослава, Николаева, Одессы. Ведь когда мы туда вернемся, нам понадобится сформированный кадровый резерв", — подчеркнул глава парламента.
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УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновПолитика
 
 
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