https://ria.ru/20230906/ukraina-1894430019.html

На Украине хотят повысить цены на алкоголь

На Украине хотят повысить цены на алкоголь - РИА Новости, 06.09.2023

На Украине хотят повысить цены на алкоголь

Правительство Украины предложило существенно повысить минимальные цены на алкогольную продукцию. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T04:04

2023-09-06T04:04

2023-09-06T04:04

украина

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство Украины предложило существенно повысить минимальные цены на алкогольную продукцию. В проекте постановления, опубликованном на сайте министерства экономики Украины, предлагается изменить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. "Предлагается: повысить размер минимальных цен на алкогольные напитки, <...> в частности оптово-отпускные цены на водку, ликероводочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки на 34-42%, а розничные - на 13-25%", - говорится в документе. Как отмечается в проекте постановления, розничные цены на винодельческую продукцию, кроме игристых и газированных винных напитков, планируется повысить на 61-71%, а на вина игристые и газированные винные напитки - на 28%. "Меры обусловлены ростом расходной составляющей цен (например, на сырье, комплектующие, расходы на оплату труда) и изменением ставок акцизного налога на алкогольные напитки", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20230821/kurtki-1891365241.html

https://ria.ru/20230527/elektroenergiya-1874490378.html

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