https://ria.ru/20230906/ukraina-1894430019.html
На Украине хотят повысить цены на алкоголь
На Украине хотят повысить цены на алкоголь - РИА Новости, 06.09.2023
На Украине хотят повысить цены на алкоголь
Правительство Украины предложило существенно повысить минимальные цены на алкогольную продукцию. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T04:04
2023-09-06T04:04
2023-09-06T04:04
украина
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство Украины предложило существенно повысить минимальные цены на алкогольную продукцию. В проекте постановления, опубликованном на сайте министерства экономики Украины, предлагается изменить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. "Предлагается: повысить размер минимальных цен на алкогольные напитки, <...> в частности оптово-отпускные цены на водку, ликероводочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки на 34-42%, а розничные - на 13-25%", - говорится в документе. Как отмечается в проекте постановления, розничные цены на винодельческую продукцию, кроме игристых и газированных винных напитков, планируется повысить на 61-71%, а на вина игристые и газированные винные напитки - на 28%. "Меры обусловлены ростом расходной составляющей цен (например, на сырье, комплектующие, расходы на оплату труда) и изменением ставок акцизного налога на алкогольные напитки", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20230821/kurtki-1891365241.html
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украина, в мире
На Украине хотят повысить цены на алкоголь
Власти Украины хотят повысить цены на алкоголь до 71 процента
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство Украины предложило существенно повысить минимальные цены на алкогольную продукцию.
В проекте постановления, опубликованном на сайте министерства экономики Украины, предлагается изменить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.
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"Предлагается: повысить размер минимальных цен на алкогольные напитки, <...> в частности оптово-отпускные цены на водку, ликероводочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки на 34-42%, а розничные - на 13-25%", - говорится в документе.
Как отмечается в проекте постановления, розничные цены на винодельческую продукцию, кроме игристых и газированных винных напитков, планируется повысить на 61-71%, а на вина игристые и газированные винные напитки - на 28%.
"Меры обусловлены ростом расходной составляющей цен (например, на сырье, комплектующие, расходы на оплату труда) и изменением ставок акцизного налога на алкогольные напитки", - отмечается в документе.
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