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В Пентагоне заявили о лимите выделения денег Киеву - РИА Новости, 06.09.2023
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01:26 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894424129.html
В Пентагоне заявили о лимите выделения денег Киеву
В Пентагоне заявили о лимите выделения денег Киеву - РИА Новости, 06.09.2023
В Пентагоне заявили о лимите выделения денег Киеву
Доступные до конца текущего финансового года (завершается в США 30 сентября) средства на выделение помощи Украине по линии Пентагона составляют порядка 5,75... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T01:26
2023-09-06T01:26
в мире
украина
сша
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Доступные до конца текущего финансового года (завершается в США 30 сентября) средства на выделение помощи Украине по линии Пентагона составляют порядка 5,75 миллиарда, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн. "По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно 5,75 миллиарда долларов США в рамках PDA", - заявил Гарн. Речь идет о так называемом механизме PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющем президенту США своим решением передавать запасы находящегося в федеральной собственности госимущества, то есть отправлять Украине вооружения с американских военных складов. Согласно официальным данным, администрация президента Джо Байдена с начала российской спецоперации на Украине выделила Киеву военную помощь на сумму свыше 43 миллиардов долларов. В недавнем прошлом американский лидер обратился к конгрессу с запросом о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов финансирования на нужды Украины в 2024 году. При этом ряд конгрессменов решительно выступают против того, чтобы Вашингтон продолжал отправлять Украине какую-либо военную помощь. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230906/postavki-1894423999.html
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в мире, украина, сша, нато, пентагон
В мире, Украина, США, НАТО, Пентагон
В Пентагоне заявили о лимите выделения денег Киеву

Пентагон: у США осталось менее $6 млрд, чтобы выделить Киеву до конца месяца

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Доступные до конца текущего финансового года (завершается в США 30 сентября) средства на выделение помощи Украине по линии Пентагона составляют порядка 5,75 миллиарда, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн.
«
"По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно 5,75 миллиарда долларов США в рамках PDA", - заявил Гарн.
Речь идет о так называемом механизме PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющем президенту США своим решением передавать запасы находящегося в федеральной собственности госимущества, то есть отправлять Украине вооружения с американских военных складов.
Согласно официальным данным, администрация президента Джо Байдена с начала российской спецоперации на Украине выделила Киеву военную помощь на сумму свыше 43 миллиардов долларов.
В недавнем прошлом американский лидер обратился к конгрессу с запросом о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов финансирования на нужды Украины в 2024 году. При этом ряд конгрессменов решительно выступают против того, чтобы Вашингтон продолжал отправлять Украине какую-либо военную помощь.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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