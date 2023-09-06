https://ria.ru/20230906/ugroza-1894462297.html

"Смертельная угроза". Западу раскрыли последствия неожиданного хода России

"Смертельная угроза". Западу раскрыли последствия неожиданного хода России - РИА Новости, 06.09.2023

"Смертельная угроза". Западу раскрыли последствия неожиданного хода России

Вооруженные "Кинжалами" российские самолеты Су-34 стали еще большей угрозой для Украины и Североатлантического альянса, пишет военный аналитик Драго Босник в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:36

2023-09-06T10:36

2023-09-06T10:36

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Вооруженные "Кинжалами" российские самолеты Су-34 стали еще большей угрозой для Украины и Североатлантического альянса, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS."Похоже, Воздушно-космические силы России только что установили на свой "летающий внедорожник" "двигатель суперкара", сделав его более смертоносным, чем когда-либо прежде", — говорится в материале.Как указал эксперт, размещение гиперзвукового ракетного комплекса на Су-34 не сулит противникам России ничего хорошего, поскольку количество самолетов, способных нести смертоносные "Кинжалы", увеличилось в пять раз.Этот шаг российского военного руководства имеет значительные последствия не только для Украины, но и других стратегических направлениий, будь то Европа, Ближний Восток или другие регионы, добавил обозреватель."Кинжал" становится гораздо более смертельной угрозой не только для киевского режима, но и для НАТО", — подытожил аналитик.В середине августа гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".

https://ria.ru/20230906/zelenskiy-1894452428.html

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россия, украина, европа, нато, су-34, в мире