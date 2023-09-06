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"Смертельная угроза". Западу раскрыли последствия неожиданного хода России - РИА Новости, 06.09.2023
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10:36 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/ugroza-1894462297.html
"Смертельная угроза". Западу раскрыли последствия неожиданного хода России
"Смертельная угроза". Западу раскрыли последствия неожиданного хода России - РИА Новости, 06.09.2023
"Смертельная угроза". Западу раскрыли последствия неожиданного хода России
Вооруженные "Кинжалами" российские самолеты Су-34 стали еще большей угрозой для Украины и Североатлантического альянса, пишет военный аналитик Драго Босник в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:36
2023-09-06T10:36
россия
украина
европа
нато
су-34
в мире
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Вооруженные "Кинжалами" российские самолеты Су-34 стали еще большей угрозой для Украины и Североатлантического альянса, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.&quot;Похоже, Воздушно-космические силы России только что установили на свой &quot;летающий внедорожник&quot; &quot;двигатель суперкара&quot;, сделав его более смертоносным, чем когда-либо прежде&quot;, — говорится в материале.Как указал эксперт, размещение гиперзвукового ракетного комплекса на Су-34 не сулит противникам России ничего хорошего, поскольку количество самолетов, способных нести смертоносные "Кинжалы", увеличилось в пять раз.Этот шаг российского военного руководства имеет значительные последствия не только для Украины, но и других стратегических направлениий, будь то Европа, Ближний Восток или другие регионы, добавил обозреватель.&quot;Кинжал&quot; становится гораздо более смертельной угрозой не только для киевского режима, но и для НАТО&quot;, — подытожил аналитик.В середине августа гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".
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россия, украина, европа, нато, су-34, в мире
Россия, Украина, Европа, НАТО, Су-34, В мире
"Смертельная угроза". Западу раскрыли последствия неожиданного хода России

Эксперт Босник: вооруженный "Кинжалами" Су-34 стал угрозой для Киева и НАТО

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Вооруженные "Кинжалами" российские самолеты Су-34 стали еще большей угрозой для Украины и Североатлантического альянса, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.
«

"Похоже, Воздушно-космические силы России только что установили на свой "летающий внедорожник" "двигатель суперкара", сделав его более смертоносным, чем когда-либо прежде", — говорится в материале.

Как указал эксперт, размещение гиперзвукового ракетного комплекса на Су-34 не сулит противникам России ничего хорошего, поскольку количество самолетов, способных нести смертоносные "Кинжалы", увеличилось в пять раз.
Этот шаг российского военного руководства имеет значительные последствия не только для Украины, но и других стратегических направлениий, будь то Европа, Ближний Восток или другие регионы, добавил обозреватель.
«

"Кинжал" становится гораздо более смертельной угрозой не только для киевского режима, но и для НАТО", — подытожил аналитик.

В середине августа гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".
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