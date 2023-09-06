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Германия резко нарастила закупку удобрений у России - РИА Новости, 06.09.2023
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05:35 06.09.2023 (обновлено: 09:34 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/udobreniya-1894432773.html
Германия резко нарастила закупку удобрений у России
Германия резко нарастила закупку удобрений у России - РИА Новости, 06.09.2023
Германия резко нарастила закупку удобрений у России
Германия в первом полугодии в 3,3 раза нарастила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие пять лет, подсчитало РИА Новости на... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T05:35
2023-09-06T09:34
германия
россия
в мире
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Германия в первом полугодии в 3,3 раза нарастила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие пять лет, подсчитало РИА Новости на основе данных немецкой статслужбы. Так, в январе — июне ФРГ закупила удобрений на 151,3 миллиона долларов, при этом в предыдущие пять лет за первое полугодие немецкий бизнес в среднем закупал российских удобрений на 45,5 миллиона долларов. Показатель стал максимальным как минимум с 2008 года — более старых данных Германия не публикует. Предыдущий рекорд фиксировали в 2016 году — 105,2 миллиона долларов. В абсолютном выражении закупки выросли в 2,8 раза по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет — до 361,5 тысячи тонн. Это второй результат в истории, больше было только в 2016 году, когда было закуплено 395 тысяч тонн. Это позволило России подняться с шестого на третье место среди крупнейших поставщиков удобрений в Германию как в абсолютном, так и в денежном выражении. Доля страны в немецком импорте удобрений удвоилась — до 14,6% в денежном и 16,5% в абсолютном выражении. Первое и второе места в зависимости от показателя делят Бельгия, которая поставила 387 тысяч тонн удобрений на 216 миллионов долларов, и Нидерланды, продавшие в Германию 475 тысяч тонн удобрений на 190 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230904/eksport-1894129954.html
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германия, россия, в мире
Германия, Россия, В мире
Германия резко нарастила закупку удобрений у России

Германия нарастила закупку удобрений у России до рекордных $150 млн

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные удобрения
Гранулированные удобрения - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Германия в первом полугодии в 3,3 раза нарастила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие пять лет, подсчитало РИА Новости на основе данных немецкой статслужбы.
Так, в январе — июне ФРГ закупила удобрений на 151,3 миллиона долларов, при этом в предыдущие пять лет за первое полугодие немецкий бизнес в среднем закупал российских удобрений на 45,5 миллиона долларов. Показатель стал максимальным как минимум с 2008 года — более старых данных Германия не публикует. Предыдущий рекорд фиксировали в 2016 году — 105,2 миллиона долларов.
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В абсолютном выражении закупки выросли в 2,8 раза по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет — до 361,5 тысячи тонн. Это второй результат в истории, больше было только в 2016 году, когда было закуплено 395 тысяч тонн.
Это позволило России подняться с шестого на третье место среди крупнейших поставщиков удобрений в Германию как в абсолютном, так и в денежном выражении. Доля страны в немецком импорте удобрений удвоилась — до 14,6% в денежном и 16,5% в абсолютном выражении.
Первое и второе места в зависимости от показателя делят Бельгия, которая поставила 387 тысяч тонн удобрений на 216 миллионов долларов, и Нидерланды, продавшие в Германию 475 тысяч тонн удобрений на 190 миллионов долларов.
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