https://ria.ru/20230906/udary-1894455655.html

ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 06.09.2023

ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи наносили удары по инфраструктуре городов Каховка, Новая Каховка и сёл, расположенных вдоль левого берега Днепра в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:52

2023-09-06T09:52

2023-09-06T09:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

каховка

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 сен - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили удары по инфраструктуре городов Каховка, Новая Каховка и сёл, расположенных вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Днепряны, Подлесное, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки украинскими войсками было выпущено 116 снарядов. Обстрелам также подвергся город Алёшки, добавил представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

каховка

новая каховка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, каховка, новая каховка