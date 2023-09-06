https://ria.ru/20230906/udary-1894455655.html
ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 06.09.2023
ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи наносили удары по инфраструктуре городов Каховка, Новая Каховка и сёл, расположенных вдоль левого берега Днепра в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:52
2023-09-06T09:52
2023-09-06T09:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
каховка
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 сен - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили удары по инфраструктуре городов Каховка, Новая Каховка и сёл, расположенных вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Днепряны, Подлесное, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки украинскими войсками было выпущено 116 снарядов. Обстрелам также подвергся город Алёшки, добавил представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, каховка, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Каховка, Новая Каховка
ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ выпустили около 40 артиллерийских ударов по Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 сен - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили удары по инфраструктуре городов Каховка, Новая Каховка и сёл, расположенных вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Днепряны, Подлесное, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, всего за сутки украинскими войсками было выпущено 116 снарядов. Обстрелам также подвергся город Алёшки, добавил представитель экстренных служб.
"Подошли вплотную". Что намечается в зоне СВО