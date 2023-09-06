https://ria.ru/20230906/uchet-1894623827.html

Минобороны предложило ставить заключенных на воинский учет в колониях

Минобороны предложило ставить заключенных на воинский учет в колониях - РИА Новости, 06.09.2023

Минобороны предложило ставить заключенных на воинский учет в колониях

Министерство обороны предложило ставить на воинский учет россиян, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из проекта постановления правительства, РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:54

2023-09-06T19:54

2023-09-06T22:17

россия

общество

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министерство обороны предложило ставить на воинский учет россиян, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из проекта постановления правительства, подготовленного военным ведомством. "Абзац 1 пункта 7 изложить в следующей редакции: "7. Персональный воинский учет граждан по месту их жительства, месту пребывания (на срок более трех месяцев), в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, месту прохождения альтернативной гражданской службы или месту отбывания наказания в виде лишения свободы осуществляется военными комиссариатами муниципальных образований", — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ранее в этом пункте положения "место отбывания наказания в виде лишения свободы" не указывалось.Кроме того, из положения предлагается исключить пункт, согласно которому заключенные не подлежат воинскому учету. Его планируют назвать "особым воинским учетом".Осуществлять учет будут исправительные учреждения, исправительные центры уголовно-исполнительной системы и военные комиссариаты по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы.Уточняется также, что заключенному не нужно будет являться в военкомат для постановки или снятия с особого учета. Списки военнообязанных по мере приема, этапирования и освобождения будут предоставлять исправительные учреждения.

https://ria.ru/20230816/uchet-1890444146.html

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