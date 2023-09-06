На Украине женщин-медиков обязали встать на воинский учет
Депутат Рады: с октября военный учет обязателен для женщин-медиков и фармацевтов
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащая украинской армии
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащая украинской армии . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что на Украине женщины-медики и фармацевты обязаны встать на воинский учёт с 1 октября. Его слова приводит издание "Страна".
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"С 1 октября женщины-медики и фармацевты обязаны встать на воинский учёт. Для женщин других профессий постановка на воинский учёт будет добровольная", - цитирует издание Вениславского.
По словам Вениславского, расширять перечень специальностей для обязательной постановки на воинский учет пока не планируют.
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"Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету", - подчеркнул депутат.
Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство.
Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.