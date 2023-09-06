https://ria.ru/20230906/uchet-1894597323.html

На Украине женщин-медиков обязали встать на воинский учет

На Украине женщин-медиков обязали встать на воинский учет - РИА Новости, 06.09.2023

На Украине женщин-медиков обязали встать на воинский учет

Член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что на Украине женщины-медики и фармацевты обязаны встать... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:59

2023-09-06T17:59

2023-09-06T17:59

в мире

украина

федор вениславский

владислав селезнев

алексей резников

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что на Украине женщины-медики и фармацевты обязаны встать на воинский учёт с 1 октября. Его слова приводит издание "Страна"."С 1 октября женщины-медики и фармацевты обязаны встать на воинский учёт. Для женщин других профессий постановка на воинский учёт будет добровольная", - цитирует издание Вениславского.По словам Вениславского, расширять перечень специальностей для обязательной постановки на воинский учет пока не планируют. "Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету", - подчеркнул депутат. Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892476444.html

https://ria.ru/20230811/vsu-1889577750.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, федор вениславский, владислав селезнев, алексей резников, верховная рада украины