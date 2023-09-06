https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894530967.html

Военный эксперт назвал учения Армении и США демаршем против России и ОДКБ

Военный эксперт назвал учения Армении и США демаршем против России и ОДКБ - РИА Новости, 06.09.2023

Военный эксперт назвал учения Армении и США демаршем против России и ОДКБ

Армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023, которые пройдут в Армении 11-20 сентября, возможно, демонстрируют начало практической трансформации... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:35

2023-09-06T14:35

2023-09-06T14:35

армения

одкб

россия

игорь коротченко

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сша

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023, которые пройдут в Армении 11-20 сентября, возможно, демонстрируют начало практической трансформации республики из дружественного и союзного России государства в партнера и потенциального военного союзника Запада, сообщил в среду РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее в среду Минобороны Армении в Telegram-канале сообщило, что в рамках подготовки к международным миротворческим миссиям в стране 11-20 сентября на базе учебного центра "Зар" пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023. Участники маневров отработают "операции по стабилизации отношений" между конфликтующими сторонами в рамках миротворческих миссий. "Армения начала практическую трансформацию из дружественного и союзного России государства в категорию политического, а в перспективе, и возможного военного союзника и партнера Запада. Сами армяно-американские учения проходят на фоне серии враждебных в отношении России высказываний первых лиц армянского руководства, включая премьер-министра Пашиняна", - сообщил Коротченко. Он напомнил, что в Армении действует так называемые наблюдательная миссия Евросоюза, которая, считает эксперт, де-факто является прикрытием разведывательно-подрывной деятельности ряда спецслужб стран НАТО, прежде всего Франции и Германии. Кроме того, в Армении действует самое большое на постсоветском пространстве посольство США и, соответственно, самая большая дипломатическая резидентура ЦРУ. "Мы также можем рассматривать военные учения с американцами как политический шантаж в отношении России и ОДКБ. Не будем забывать, что Армения не подписала и заблокировала целый ряд решений ОДКБ по итогам саммитов прошлого года, а также отказалась от ряда учений, которые организация проводила в 2023 году. По всей видимости, это осознанное политическое решение Еревана, согласованное с США, Францией и ЕС", - отметил аналитик. Россия тем не менее приложит все усилия для того, чтобы не дать ситуации развиваться по негативному сценарию и рассчитывает на политический реализм Армении, считает эксперт. "Однако финальный выбор за армянским политическим руководством", - подчеркнул собеседник. По мнению Коротченко, если Армения ответственно относится к своим союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, было бы уместно пригласить военных наблюдателей из стран-членов ОДКБ на данные армяно-американское учения и предоставить "всю необходимую исходную информацию" соответствующим структурам организации для "понимания целей, характера и замысла этих учений".

https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894494918.html

https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260300.html

армения

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армения, одкб, россия, игорь коротченко, нато, в мире, сша