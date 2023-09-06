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В Армении пройдут совместные учения с США - РИА Новости, 06.09.2023
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08:35 06.09.2023 (обновлено: 10:30 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894439985.html
В Армении пройдут совместные учения с США
В Армении пройдут совместные учения с США - РИА Новости, 06.09.2023
В Армении пройдут совместные учения с США
Армянские миротворцы проведут совместные учения с подразделениями из США, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:35
2023-09-06T10:30
в мире
армения
сша
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ЕРЕВАН, 6 сен — РИА Новости. Армянские миротворцы проведут совместные учения с подразделениями из США, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.&quot;В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях в Армении 11-20 сентября на базе учебного центра &quot;Зар&quot; миротворческой бригады и учебного центра Минобороны пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023&quot;, — говорится в сообщении.Участники маневров отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в рамках миротворческих миссий.Как указали в военном ведомстве, цель учений — повысить оперативную совместимость подразделений, обменяться опытом в области управления и тактической связи и повысить готовность армянских подразделений к операциям для оценки в рамках концепции оперативного потенциала НАТО.Военные Армении и США периодически проводят учения в разных форматах. В понедельник армянское Минобороны сообщало об участии военных медиков в учениях, которые проводит медицинская служба сухопутных войск США на военной базе в немецком городе Хоэнфельсе.Между Арменией и странами НАТО с декабря 2005 года действует план индивидуального партнерства. Он предполагает периодические консультации по региональной безопасности, разработку стратегии безопасности и военной доктрины Армении.
https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260494.html
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в мире, армения, сша
В мире, Армения, США
В Армении пройдут совместные учения с США

Минобороны Армении: военные учения с США пройдут с 11 по 20 сентября

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 сен — РИА Новости. Армянские миротворцы проведут совместные учения с подразделениями из США, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.
«

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях в Армении 11-20 сентября на базе учебного центра "Зар" миротворческой бригады и учебного центра Минобороны пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023", — говорится в сообщении.

Участники маневров отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в рамках миротворческих миссий.
Как указали в военном ведомстве, цель учений — повысить оперативную совместимость подразделений, обменяться опытом в области управления и тактической связи и повысить готовность армянских подразделений к операциям для оценки в рамках концепции оперативного потенциала НАТО.
Военные Армении и США периодически проводят учения в разных форматах. В понедельник армянское Минобороны сообщало об участии военных медиков в учениях, которые проводит медицинская служба сухопутных войск США на военной базе в немецком городе Хоэнфельсе.
Между Арменией и странами НАТО с декабря 2005 года действует план индивидуального партнерства. Он предполагает периодические консультации по региональной безопасности, разработку стратегии безопасности и военной доктрины Армении.
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