https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894439985.html

В Армении пройдут совместные учения с США

В Армении пройдут совместные учения с США - РИА Новости, 06.09.2023

В Армении пройдут совместные учения с США

Армянские миротворцы проведут совместные учения с подразделениями из США, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T08:35

2023-09-06T08:35

2023-09-06T10:30

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армения

сша

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ЕРЕВАН, 6 сен — РИА Новости. Армянские миротворцы проведут совместные учения с подразделениями из США, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале."В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях в Армении 11-20 сентября на базе учебного центра "Зар" миротворческой бригады и учебного центра Минобороны пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023", — говорится в сообщении.Участники маневров отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в рамках миротворческих миссий.Как указали в военном ведомстве, цель учений — повысить оперативную совместимость подразделений, обменяться опытом в области управления и тактической связи и повысить готовность армянских подразделений к операциям для оценки в рамках концепции оперативного потенциала НАТО.Военные Армении и США периодически проводят учения в разных форматах. В понедельник армянское Минобороны сообщало об участии военных медиков в учениях, которые проводит медицинская служба сухопутных войск США на военной базе в немецком городе Хоэнфельсе.Между Арменией и странами НАТО с декабря 2005 года действует план индивидуального партнерства. Он предполагает периодические консультации по региональной безопасности, разработку стратегии безопасности и военной доктрины Армении.

https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, сша