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В Новочеркасске три жителя пойдут под суд за участие в "Свидетелях Иеговы*"

В Новочеркасске три жителя пойдут под суд за участие в "Свидетелях Иеговы*" - РИА Новости, 06.09.2023

В Новочеркасске три жителя пойдут под суд за участие в "Свидетелях Иеговы*"

Три жителя города Новочеркасска в Ростовской области предстанут перед судом за организацию и участие в организации "Свидетелей Иеговы*", сообщили в СУСК по... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:06

2023-09-06T20:06

2023-09-06T20:06

происшествия

новочеркасск

свидетели иеговы

россия

справки

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен – РИА Новости. Три жителя города Новочеркасска в Ростовской области предстанут перед судом за организацию и участие в организации "Свидетелей Иеговы*", сообщили в СУСК по региону. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ. "В Новочеркасске трое жителей предстанут перед судом за организацию и участие в деятельности экстремистcкой организации", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые знали, что деятельность местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* в Новочеркасске, входящей в состав религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России*", решением суда запрещена в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Несмотря на это обвиняемые продолжили незаконную деятельность религиозного объединения на территории Новочеркасска с сентября 2020 по август 2022 года.По данным следствия, соблюдая меры конспирации, они проводили коллективные религиозные богослужения и обучающие занятия, в том числе с использованием закрытых видеоконференций в интернете. Помимо этого, обвиняемые осуществляли миссионерскую деятельность для вовлечения новых членов в состав запрещенной организации. "В ходе расследования следователями… проведены обыски, в том числе по месту жительства обвиняемых. Изъятая литература и иные материалы в последующем осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела", - уточнили в региональном главке СК РФ. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230613/svideteli-1877739196.html

https://ria.ru/20230811/sud-1889575284.html

новочеркасск

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происшествия, новочеркасск, свидетели иеговы, россия, справки, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)