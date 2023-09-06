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В Новочеркасске три жителя пойдут под суд за участие в "Свидетелях Иеговы*" - РИА Новости, 06.09.2023
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20:06 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/uchastie-1894625678.html
В Новочеркасске три жителя пойдут под суд за участие в "Свидетелях Иеговы*"
В Новочеркасске три жителя пойдут под суд за участие в "Свидетелях Иеговы*" - РИА Новости, 06.09.2023
В Новочеркасске три жителя пойдут под суд за участие в "Свидетелях Иеговы*"
Три жителя города Новочеркасска в Ростовской области предстанут перед судом за организацию и участие в организации "Свидетелей Иеговы*", сообщили в СУСК по... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:06
2023-09-06T20:06
происшествия
новочеркасск
свидетели иеговы
россия
справки
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен – РИА Новости. Три жителя города Новочеркасска в Ростовской области предстанут перед судом за организацию и участие в организации "Свидетелей Иеговы*", сообщили в СУСК по региону. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ. "В Новочеркасске трое жителей предстанут перед судом за организацию и участие в деятельности экстремистcкой организации", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые знали, что деятельность местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* в Новочеркасске, входящей в состав религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России*", решением суда запрещена в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Несмотря на это обвиняемые продолжили незаконную деятельность религиозного объединения на территории Новочеркасска с сентября 2020 по август 2022 года.По данным следствия, соблюдая меры конспирации, они проводили коллективные религиозные богослужения и обучающие занятия, в том числе с использованием закрытых видеоконференций в интернете. Помимо этого, обвиняемые осуществляли миссионерскую деятельность для вовлечения новых членов в состав запрещенной организации. "В ходе расследования следователями… проведены обыски, в том числе по месту жительства обвиняемых. Изъятая литература и иные материалы в последующем осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела", - уточнили в региональном главке СК РФ. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230613/svideteli-1877739196.html
https://ria.ru/20230811/sud-1889575284.html
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происшествия, новочеркасск, свидетели иеговы, россия, справки, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новочеркасск, Свидетели Иеговы, Россия, Справки, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новочеркасске три жителя пойдут под суд за участие в "Свидетелях Иеговы*"

В Новочеркасске три жителя пойдут под суд за участие в "Свидетелях Иеговы*"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен – РИА Новости. Три жителя города Новочеркасска в Ростовской области предстанут перед судом за организацию и участие в организации "Свидетелей Иеговы*", сообщили в СУСК по региону.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
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"В Новочеркасске трое жителей предстанут перед судом за организацию и участие в деятельности экстремистcкой организации", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые знали, что деятельность местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* в Новочеркасске, входящей в состав религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России*", решением суда запрещена в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Несмотря на это обвиняемые продолжили незаконную деятельность религиозного объединения на территории Новочеркасска с сентября 2020 по август 2022 года.
По данным следствия, соблюдая меры конспирации, они проводили коллективные религиозные богослужения и обучающие занятия, в том числе с использованием закрытых видеоконференций в интернете. Помимо этого, обвиняемые осуществляли миссионерскую деятельность для вовлечения новых членов в состав запрещенной организации.
«
"В ходе расследования следователями… проведены обыски, в том числе по месту жительства обвиняемых. Изъятая литература и иные материалы в последующем осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела", - уточнили в региональном главке СК РФ.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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ПроисшествияНовочеркасскСвидетели ИеговыРоссияСправкиРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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