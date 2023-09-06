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Кравцов принял участие в уборке класса в одной из ставропольских школ
Кравцов принял участие в уборке класса в одной из ставропольских школ - РИА Новости, 06.09.2023
Кравцов принял участие в уборке класса в одной из ставропольских школ
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова занялись общественно-полезным трудом, приняв участие в уборке... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:03
2023-09-06T20:03
2023-09-06T20:23
ставрополь
сергей кравцов
ольга казакова
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова занялись общественно-полезным трудом, приняв участие в уборке класса одной из школ Ставрополя, вытерли доску, полили цветы и помыли пол в помещении, передает корреспондент РИА Новости. "Есть возможность, чтобы ребята могли поучаствовать в общественно-полезном труде, уборке своего класса, стереть с доски, полить цветы... Это очень важно и прививает любовь к труду уже со школьной скамьи, поэтому эти традиции, которые были, в том числе, в советской системе образования, важно их возродить, конечно, здесь не должно быть каких-то перегибов, общественно-полезный труд, он развивает человека", - сказал Кравцов. Глава Минпросвещения вытер школьную доску, поднял стулья на парты, а Казакова помыла пол и вместе с Кравцовым полила цветы в классе. "Такие красивые школы, новые, строим, ремонтируем, конечно, дети они должны ценить это, соблюдать чистоту и порядок. И когда ты в школе, когда ты в палисаднике, во дворе школы посадил сам, своими руками дерево, поливал розу, совершенно по другому тогда отношение к труду своему, и к чужому формируется отношение", - сказала Казакова.
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Кравцов принял участие в уборке класса одной из школ Ставрополя
Кравцов принял участие в уборке класса одной из школ Ставрополя – вытер доску, поднял стулья на парты, полил цветы.
2023-09-06T20:03
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PT0M37S
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ставрополь, сергей кравцов, ольга казакова, госдума рф
Ставрополь, Сергей Кравцов, Ольга Казакова, Госдума РФ
Кравцов принял участие в уборке класса в одной из ставропольских школ
Кравцов и Казакова помогли в уборке класса в одной из школ в Ставрополе
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова занялись общественно-полезным трудом, приняв участие в уборке класса одной из школ Ставрополя, вытерли доску, полили цветы и помыли пол в помещении, передает корреспондент РИА Новости.
"Есть возможность, чтобы ребята могли поучаствовать в общественно-полезном труде, уборке своего класса, стереть с доски, полить цветы... Это очень важно и прививает любовь к труду уже со школьной скамьи, поэтому эти традиции, которые были, в том числе, в советской системе образования, важно их возродить, конечно, здесь не должно быть каких-то перегибов, общественно-полезный труд, он развивает человека", - сказал Кравцов.
Глава Минпросвещения вытер школьную доску, поднял стулья на парты, а Казакова помыла пол и вместе с Кравцовым полила цветы в классе.
"Такие красивые школы, новые, строим, ремонтируем, конечно, дети они должны ценить это, соблюдать чистоту и порядок. И когда ты в школе, когда ты в палисаднике, во дворе школы посадил сам, своими руками дерево, поливал розу, совершенно по другому тогда отношение к труду своему, и к чужому формируется отношение", - сказала Казакова.
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