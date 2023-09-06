https://ria.ru/20230906/uborka-1894625156.html

Кравцов принял участие в уборке класса в одной из ставропольских школ

Кравцов принял участие в уборке класса в одной из ставропольских школ - РИА Новости, 06.09.2023

Кравцов принял участие в уборке класса в одной из ставропольских школ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова занялись общественно-полезным трудом, приняв участие в уборке... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:03

2023-09-06T20:03

2023-09-06T20:23

ставрополь

сергей кравцов

ольга казакова

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова занялись общественно-полезным трудом, приняв участие в уборке класса одной из школ Ставрополя, вытерли доску, полили цветы и помыли пол в помещении, передает корреспондент РИА Новости. "Есть возможность, чтобы ребята могли поучаствовать в общественно-полезном труде, уборке своего класса, стереть с доски, полить цветы... Это очень важно и прививает любовь к труду уже со школьной скамьи, поэтому эти традиции, которые были, в том числе, в советской системе образования, важно их возродить, конечно, здесь не должно быть каких-то перегибов, общественно-полезный труд, он развивает человека", - сказал Кравцов. Глава Минпросвещения вытер школьную доску, поднял стулья на парты, а Казакова помыла пол и вместе с Кравцовым полила цветы в классе. "Такие красивые школы, новые, строим, ремонтируем, конечно, дети они должны ценить это, соблюдать чистоту и порядок. И когда ты в школе, когда ты в палисаднике, во дворе школы посадил сам, своими руками дерево, поливал розу, совершенно по другому тогда отношение к труду своему, и к чужому формируется отношение", - сказала Казакова.

https://ria.ru/20230901/ucheba-1893599461.html

ставрополь

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Кравцов принял участие в уборке класса одной из школ Ставрополя Кравцов принял участие в уборке класса одной из школ Ставрополя – вытер доску, поднял стулья на парты, полил цветы. 2023-09-06T20:03 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ставрополь, сергей кравцов, ольга казакова, госдума рф