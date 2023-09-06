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Омичка получила десять лет за убийство, хотя ее брат взял вину на себя - РИА Новости, 06.09.2023
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17:16 06.09.2023 (обновлено: 17:19 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894584839.html
Омичка получила десять лет за убийство, хотя ее брат взял вину на себя
Омичка получила десять лет за убийство, хотя ее брат взял вину на себя - РИА Новости, 06.09.2023
Омичка получила десять лет за убийство, хотя ее брат взял вину на себя
Жительница Омской области получила 10 лет колонии за убийство своего сожителя, хотя ее брат взял вину на себя, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:16
2023-09-06T17:19
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 6 сен - РИА Новости. Жительница Омской области получила 10 лет колонии за убийство своего сожителя, хотя ее брат взял вину на себя, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Убийство произошло ночью 24 апреля в поселке Тевриз Омской области. В одном из домов поселка собралась компания - женщина, ее сожитель, брат и знакомая. Между женщиной и ее сожителем произошла ссора. "Взяв нож, она нанесла ему два удара, причинив смертельные ранения. После этого женщина, желая избежать уголовной ответственности, предложила ранее судимому родному брату нанести ножевые ранения потерпевшему, тем самым скрыть ее причастность к преступлению, а затем взять вину в совершении убийства на себя, на что мужчина ответил согласием", - рассказали в пресс-службе. Женщина отрицала свою вину, но позже следователям, благодаря свидетельским показаниям, удалось выяснить, что убийцей является она. Суд приговорил ее к 10 годам колонии общего режима. Ее брат приговорен к 7 месяцам исправительных работ.
https://ria.ru/20230905/delo-1894216410.html
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происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
Омичка получила десять лет за убийство, хотя ее брат взял вину на себя

Жительница Омска получила 10 лет за убийство сожителя, хотя ее брат признал вину

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Иван Руднев
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Охранный периметр исправительной колонии. Архивное фото
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ОМСК, 6 сен - РИА Новости. Жительница Омской области получила 10 лет колонии за убийство своего сожителя, хотя ее брат взял вину на себя, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Убийство произошло ночью 24 апреля в поселке Тевриз Омской области. В одном из домов поселка собралась компания - женщина, ее сожитель, брат и знакомая. Между женщиной и ее сожителем произошла ссора.
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"Взяв нож, она нанесла ему два удара, причинив смертельные ранения. После этого женщина, желая избежать уголовной ответственности, предложила ранее судимому родному брату нанести ножевые ранения потерпевшему, тем самым скрыть ее причастность к преступлению, а затем взять вину в совершении убийства на себя, на что мужчина ответил согласием", - рассказали в пресс-службе.
Женщина отрицала свою вину, но позже следователям, благодаря свидетельским показаниям, удалось выяснить, что убийцей является она. Суд приговорил ее к 10 годам колонии общего режима. Ее брат приговорен к 7 месяцам исправительных работ.
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