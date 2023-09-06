https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894434667.html

В Греции экипаж парома сбросил пассажира под винты судна, пишут СМИ

В Греции экипаж парома сбросил пассажира под винты судна, пишут СМИ - РИА Новости, 06.09.2023

В Греции экипаж парома сбросил пассажира под винты судна, пишут СМИ

Экипаж парома Blue Horizon перед отправлением из Пирея в Ираклион в Греции вытолкнул 36-летнего пассажира с аппарели в воду под винты судна, человек погиб, весь РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T06:36

2023-09-06T06:36

2023-09-06T13:46

в мире

греция

пирея

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Экипаж парома Blue Horizon перед отправлением из Пирея в Ираклион в Греции вытолкнул 36-летнего пассажира с аппарели в воду под винты судна, человек погиб, весь экипаж арестован, пишет портал "Прото тема". ЧП произошло во вторник вечером. Портал публикует видео происшествия. Судя по кадрам, опоздавший мужчина взбегает на аппарель готовящегося отплыть парома, два члена экипажа сталкивают его на берег, а когда он вновь пытается подняться на борт, команда вновь сталкивает его, сбросив в воду, пишет портал. "Усилия человека тщетны, двум крупным членам экипажа удается сбросить его. Мужчина теряет равновесие и падает в море под напор запущенных главных двигателей большого пассажирского парома, отправляющегося в плавание. Мужчина борется с волнами, неизвестно, ударился ли он головой или другой частью тела, падая с аппарели в море, и вскоре после этого его поднимают уже мертвым, пока Blue Horizon как ни в чем не бывало плывет в Ираклион", - пишет портал. По распоряжению прокурора и начальника порта паром вернулся в Пирей. "Стало известно, что капитан и члены экипажа Blue Horizon были арестованы. Сообщается, что судовладелец намерен сменить капитана и членов экипажа, чтобы выполнять рейс до Ираклиона на Крите", - пишет портал. Судно принадлежит крупнейшей паромной компании Греции Blue Star Ferries, входящей в транспортную компанию Attica Group.

https://ria.ru/20230829/napadenie-1892803531.html

https://ria.ru/20230904/strelba-1893994061.html

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в мире, греция, пирея