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В Турции хотят продлить туристический сезон - РИА Новости, 06.09.2023
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Туризм
 
14:29 06.09.2023 (обновлено: 14:30 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/turtsiya-1894463701.html
В Турции хотят продлить туристический сезон
В Турции хотят продлить туристический сезон - РИА Новости, 06.09.2023
В Турции хотят продлить туристический сезон
Продление туристического сезона ожидают в Турции, страна остается одним из самых популярных направлений у гостей из Германии и России, сообщило госагентство... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:29
2023-09-06T14:30
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Продление туристического сезона ожидают в Турции, страна остается одним из самых популярных направлений у гостей из Германии и России, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на вице-президента Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Мехмета Ишлера. По его словам, с августа туристический сектор страны начал "нагонять" ожидаемые показатели. Он выразил уверенность, что в 2023 году будет достигнута цель в 60 миллионов туристов. "Наша страна пережила очень болезненные события. После этого потоки бронирований шли медленно. После июля турецкий туризм начал нагонять ожидаемые показатели, в первую очередь это касается бронирований на август, сентябрь и октябрь. Мы ожидаем, что благодаря благоприятной погоде сезон будет продлен", – рассказал он. При этом Ишлер напомнил, что сектор туризма начал сезон, столкнувшись с негативными последствиями февральских землетрясений на юго-востоке Турции. По его словам, Турция остается одним из самых популярных направлений у путешественников из Германии и России. "Мы наблюдаем развитие в странах, которые раньше не являлись нашими целевыми рынками. Началась активность в юго-восточной Азии, особенно в Китае. Видим формирование нового турпотока на латиноамериканском и американском рынках. В этом году, как обычно, лидируют Германия и Россия", – рассказал Ишлер. Он добавил, что в июле и августе Россия показала рост показателей по сравнению с прошлым годом, а Германия, как всегда, остается основным рынком.Он отметил, что в Турции планируют до 2030 года довести турпоток до 100 миллионов человек в год.
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, куда можно лететь, Отдых на море
В Турции хотят продлить туристический сезон

В Турции планируют продлить туристический сезон и принять 60 миллионов гостей

© iStock.com / Mehmet Hilmi BarcinАланья, Турция
Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© iStock.com / Mehmet Hilmi Barcin
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Продление туристического сезона ожидают в Турции, страна остается одним из самых популярных направлений у гостей из Германии и России, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на вице-президента Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Мехмета Ишлера.
По его словам, с августа туристический сектор страны начал "нагонять" ожидаемые показатели. Он выразил уверенность, что в 2023 году будет достигнута цель в 60 миллионов туристов.
«
"Наша страна пережила очень болезненные события. После этого потоки бронирований шли медленно. После июля турецкий туризм начал нагонять ожидаемые показатели, в первую очередь это касается бронирований на август, сентябрь и октябрь. Мы ожидаем, что благодаря благоприятной погоде сезон будет продлен", – рассказал он.
При этом Ишлер напомнил, что сектор туризма начал сезон, столкнувшись с негативными последствиями февральских землетрясений на юго-востоке Турции. По его словам, Турция остается одним из самых популярных направлений у путешественников из Германии и России.
"Мы наблюдаем развитие в странах, которые раньше не являлись нашими целевыми рынками. Началась активность в юго-восточной Азии, особенно в Китае. Видим формирование нового турпотока на латиноамериканском и американском рынках. В этом году, как обычно, лидируют Германия и Россия", – рассказал Ишлер. Он добавил, что в июле и августе Россия показала рост показателей по сравнению с прошлым годом, а Германия, как всегда, остается основным рынком.
Он отметил, что в Турции планируют до 2030 года довести турпоток до 100 миллионов человек в год.
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