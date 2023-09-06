https://ria.ru/20230906/turtsiya-1894463701.html

В Турции хотят продлить туристический сезон

В Турции хотят продлить туристический сезон - РИА Новости, 06.09.2023

В Турции хотят продлить туристический сезон

Продление туристического сезона ожидают в Турции, страна остается одним из самых популярных направлений у гостей из Германии и России, сообщило госагентство... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:29

2023-09-06T14:29

2023-09-06T14:30

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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Продление туристического сезона ожидают в Турции, страна остается одним из самых популярных направлений у гостей из Германии и России, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на вице-президента Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Мехмета Ишлера. По его словам, с августа туристический сектор страны начал "нагонять" ожидаемые показатели. Он выразил уверенность, что в 2023 году будет достигнута цель в 60 миллионов туристов. "Наша страна пережила очень болезненные события. После этого потоки бронирований шли медленно. После июля турецкий туризм начал нагонять ожидаемые показатели, в первую очередь это касается бронирований на август, сентябрь и октябрь. Мы ожидаем, что благодаря благоприятной погоде сезон будет продлен", – рассказал он. При этом Ишлер напомнил, что сектор туризма начал сезон, столкнувшись с негативными последствиями февральских землетрясений на юго-востоке Турции. По его словам, Турция остается одним из самых популярных направлений у путешественников из Германии и России. "Мы наблюдаем развитие в странах, которые раньше не являлись нашими целевыми рынками. Началась активность в юго-восточной Азии, особенно в Китае. Видим формирование нового турпотока на латиноамериканском и американском рынках. В этом году, как обычно, лидируют Германия и Россия", – рассказал Ишлер. Он добавил, что в июле и августе Россия показала рост показателей по сравнению с прошлым годом, а Германия, как всегда, остается основным рынком.Он отметил, что в Турции планируют до 2030 года довести турпоток до 100 миллионов человек в год.

https://ria.ru/20230906/turtsiya-1894320614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, куда можно лететь, отдых на море