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Воробьев: почти 8 миллионов туристов посетили летом Подмосковье - РИА Новости, 06.09.2023
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Новости Подмосковья
 
14:46 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/turisty-1894533929.html
Воробьев: почти 8 миллионов туристов посетили летом Подмосковье
Воробьев: почти 8 миллионов туристов посетили летом Подмосковье - РИА Новости, 06.09.2023
Воробьев: почти 8 миллионов туристов посетили летом Подмосковье
Посещаемость Подмосковья в летний сезон выросла относительно прошлого года и в 2023 году составила 7,9 миллиона человек, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:46
2023-09-06T14:46
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Посещаемость Подмосковья в летний сезон выросла относительно прошлого года и в 2023 году составила 7,9 миллиона человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Подмосковье, наряду с черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом - один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам - кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь свой отпуск. И с каждым годом гостей все больше – в 2022-м было 7,6 миллиона, в этом – 7,9 миллиона", - отметил Воробьёв, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По словам губернатора, туристическую привлекательность региона поддерживают и уникальные фестивали, проводящиеся в московском регионе. "Мы стараемся все время чем-то удивлять, наполнять наши музеи и парки новыми событиями. Так, впервые провели фестивали "Город танцует в парках" и "На одной волне". А наши традиционные фестивали - Чайковского, "Лето. Музыка. Музей", "Джазовые сезоны", гастрономический - стали ещё популярнее и зрелищнее. Всего этим летом у нас прошло около 300 крупных мероприятий, каждое из которых собрало более 2 тысяч человек", - добавил Воробьев.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), туризм, новости - туризм
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Туризм, Новости - Туризм

Воробьев: почти 8 миллионов туристов посетили летом Подмосковье

© Фото : Международный фестиваль Jazzoвые сезоны Народный артист России Игорь Бутман выступает в Подмосковье на Международном фестивале "Джазовые сезоны", 2022 год
Народный артист России Игорь Бутман выступает в Подмосковье на Международном фестивале Джазовые сезоны, 2022 год - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Международный фестиваль Jazzoвые сезоны
Народный артист России Игорь Бутман выступает в Подмосковье на Международном фестивале "Джазовые сезоны", 2022 год . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Посещаемость Подмосковья в летний сезон выросла относительно прошлого года и в 2023 году составила 7,9 миллиона человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Подмосковье, наряду с черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом - один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам - кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь свой отпуск. И с каждым годом гостей все больше – в 2022-м было 7,6 миллиона, в этом – 7,9 миллиона", - отметил Воробьёв, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По словам губернатора, туристическую привлекательность региона поддерживают и уникальные фестивали, проводящиеся в московском регионе.
"Мы стараемся все время чем-то удивлять, наполнять наши музеи и парки новыми событиями. Так, впервые провели фестивали "Город танцует в парках" и "На одной волне". А наши традиционные фестивали - Чайковского, "Лето. Музыка. Музей", "Джазовые сезоны", гастрономический - стали ещё популярнее и зрелищнее. Всего этим летом у нас прошло около 300 крупных мероприятий, каждое из которых собрало более 2 тысяч человек", - добавил Воробьев.
Подмосковье подписало соглашение с Туризм.РФ для развития туриндустрии - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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