https://ria.ru/20230906/turisty-1894533929.html

Воробьев: почти 8 миллионов туристов посетили летом Подмосковье

Воробьев: почти 8 миллионов туристов посетили летом Подмосковье - РИА Новости, 06.09.2023

Воробьев: почти 8 миллионов туристов посетили летом Подмосковье

Посещаемость Подмосковья в летний сезон выросла относительно прошлого года и в 2023 году составила 7,9 миллиона человек, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:46

2023-09-06T14:46

2023-09-06T14:46

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Посещаемость Подмосковья в летний сезон выросла относительно прошлого года и в 2023 году составила 7,9 миллиона человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Подмосковье, наряду с черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом - один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам - кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь свой отпуск. И с каждым годом гостей все больше – в 2022-м было 7,6 миллиона, в этом – 7,9 миллиона", - отметил Воробьёв, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По словам губернатора, туристическую привлекательность региона поддерживают и уникальные фестивали, проводящиеся в московском регионе. "Мы стараемся все время чем-то удивлять, наполнять наши музеи и парки новыми событиями. Так, впервые провели фестивали "Город танцует в парках" и "На одной волне". А наши традиционные фестивали - Чайковского, "Лето. Музыка. Музей", "Джазовые сезоны", гастрономический - стали ещё популярнее и зрелищнее. Всего этим летом у нас прошло около 300 крупных мероприятий, каждое из которых собрало более 2 тысяч человек", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795757674.html

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Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье), туризм, новости - туризм