https://ria.ru/20230906/tsvetniki-1894577171.html

Специалисты городского хозяйства Москвы обновили цветники ко Дню города

Специалисты городского хозяйства Москвы обновили цветники ко Дню города - РИА Новости, 06.09.2023

Специалисты городского хозяйства Москвы обновили цветники ко Дню города

Специалисты городского хозяйства Москвы обновили цветники ко Дню города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:15

2023-09-06T14:15

2023-09-06T17:03

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петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специалисты городского хозяйства Москвы обновили цветники ко Дню города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что красивые, яркие цветники – важный элемент комфортной городской среды, ежегодно специалисты высаживают в столице несколько десятков миллионов цветов. В этом году общая площадь клумб составила 880 тысяч квадратных метров, всего поэтапно высадили более 56 миллионов различных растений. "Ко Дню города, который будет отмечаться в Москве в предстоящие выходные, обновили цветники: прорыхлили землю, провели прополку, убрали пожелтевшие соцветия и высадили дополнительную рассаду", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении отметили, что самые большие и красивые цветники традиционно оформлены на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Уточняется, что городские клумбы украшают более 140 различных видов цветов, в том числе астильбы, астры, лилейники, хосты, шалфей, пеларгонии, ирисы и рудбекии. Благодаря поэтапной высадке растений столичные цветники радуют москвичей и гостей города до поздней осени.

https://ria.ru/20230809/moskva-1888671401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы