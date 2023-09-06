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Специалисты городского хозяйства Москвы обновили цветники ко Дню города
Специалисты городского хозяйства Москвы обновили цветники ко Дню города - РИА Новости, 06.09.2023
Специалисты городского хозяйства Москвы обновили цветники ко Дню города
Специалисты городского хозяйства Москвы обновили цветники ко Дню города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:15
2023-09-06T14:15
2023-09-06T17:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специалисты городского хозяйства Москвы обновили цветники ко Дню города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что красивые, яркие цветники – важный элемент комфортной городской среды, ежегодно специалисты высаживают в столице несколько десятков миллионов цветов. В этом году общая площадь клумб составила 880 тысяч квадратных метров, всего поэтапно высадили более 56 миллионов различных растений. "Ко Дню города, который будет отмечаться в Москве в предстоящие выходные, обновили цветники: прорыхлили землю, провели прополку, убрали пожелтевшие соцветия и высадили дополнительную рассаду", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении отметили, что самые большие и красивые цветники традиционно оформлены на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Уточняется, что городские клумбы украшают более 140 различных видов цветов, в том числе астильбы, астры, лилейники, хосты, шалфей, пеларгонии, ирисы и рудбекии. Благодаря поэтапной высадке растений столичные цветники радуют москвичей и гостей города до поздней осени.
https://ria.ru/20230809/moskva-1888671401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специалисты городского хозяйства Москвы обновили цветники ко Дню города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра напомнил, что красивые, яркие цветники – важный элемент комфортной городской среды, ежегодно специалисты высаживают в столице несколько десятков миллионов цветов. В этом году общая площадь клумб составила 880 тысяч квадратных метров, всего поэтапно высадили более 56 миллионов различных растений.
"Ко Дню города, который будет отмечаться в Москве в предстоящие выходные, обновили цветники: прорыхлили землю, провели прополку, убрали пожелтевшие соцветия и высадили дополнительную рассаду", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении отметили, что самые большие и красивые цветники традиционно оформлены на Манежной площади, в сквере у Большого театра
, на улице Новый Арбат
, Кутузовском проспекте
и в парке Победы на Поклонной горе.
Уточняется, что городские клумбы украшают более 140 различных видов цветов, в том числе астильбы, астры, лилейники, хосты, шалфей, пеларгонии, ирисы и рудбекии. Благодаря поэтапной высадке растений столичные цветники радуют москвичей и гостей города до поздней осени.
На зеленой стороне: что нужно знать о растениях в Москве