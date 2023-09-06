https://ria.ru/20230906/tsiklon-1894624229.html
СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 31
СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 31 - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 31
Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 31, сообщает местный портал G1. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:57
2023-09-06T19:57
2023-09-06T20:06
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риу-гранди-ду-сул (штат)
бразилия
наводнение
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 31, сообщает местный портал G1. Ранее сообщалось о 27 погибшем. "Число погибших в результате прохождения циклона выросло до 31", - отмечает G1. "Данные о гибели еще шести человек в результате ливней в Риу-Гранди-ду-Сул подтвердила служба гражданской обороны штата. При этом общее число погибших в результате прохождения циклона по штату достигает 27", - говорится в сообщении портала. Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям. По данным G1, в результате циклона свои дома пришлось покинуть почти 3 тысячам человек, свыше 1,6 остались без крова. В общей сложности стихия затронула 66 городов.
https://ria.ru/20230906/navodnenie-1894592493.html
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в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, наводнение
В мире, Риу-Гранди-ду-Сул (штат), Бразилия, Наводнение
СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 31
G1: число погибших в результате циклона в Риу-Гранди-ду-Сул возросло до 31
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 31, сообщает
местный портал G1.
Ранее сообщалось о 27 погибшем.
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"Число погибших в результате прохождения циклона выросло до 31", - отмечает G1.
"Данные о гибели еще шести человек в результате ливней в Риу-Гранди-ду-Сул подтвердила служба гражданской обороны штата. При этом общее число погибших в результате прохождения циклона по штату достигает 27", - говорится в сообщении портала.
Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям.
По данным G1, в результате циклона свои дома пришлось покинуть почти 3 тысячам человек, свыше 1,6 остались без крова. В общей сложности стихия затронула 66 городов.
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