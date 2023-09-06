https://ria.ru/20230906/tsiklon-1894624229.html

СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 31

СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 31 - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 31

Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 31, сообщает местный портал G1. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:57

2023-09-06T19:57

2023-09-06T20:06

в мире

риу-гранди-ду-сул (штат)

бразилия

наводнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/38515/88/385158861_0:30:600:368_1920x0_80_0_0_7bb2072f0c8922298371eab1abbf1420.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 31, сообщает местный портал G1. Ранее сообщалось о 27 погибшем. "Число погибших в результате прохождения циклона выросло до 31", - отмечает G1. "Данные о гибели еще шести человек в результате ливней в Риу-Гранди-ду-Сул подтвердила служба гражданской обороны штата. При этом общее число погибших в результате прохождения циклона по штату достигает 27", - говорится в сообщении портала. Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям. По данным G1, в результате циклона свои дома пришлось покинуть почти 3 тысячам человек, свыше 1,6 остались без крова. В общей сложности стихия затронула 66 городов.

https://ria.ru/20230906/navodnenie-1894592493.html

https://ria.ru/20230905/navodneniya-1894393537.html

риу-гранди-ду-сул (штат)

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, наводнение