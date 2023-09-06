https://ria.ru/20230906/tramp-1894627746.html

Шесть граждан США потребовали в суде отстранить Трампа от выборов

Шесть граждан США потребовали в суде отстранить Трампа от выборов - РИА Новости, 06.09.2023

Шесть граждан США потребовали в суде отстранить Трампа от выборов

Шесть американцев обратились в суд с требованием снять с предвыборной гонки экс-президента США Дональда Трампа, сообщила организация "Граждане за... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:18

2023-09-06T20:18

2023-09-06T20:28

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Шесть американцев обратились в суд с требованием снять с предвыборной гонки экс-президента США Дональда Трампа, сообщила организация "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне", представляющая истцов. Они утверждают, что к Трампу, который вновь баллотируется в президенты, применима 14-я конституционная поправка, запрещающая занимать выборные должности лицам, участвовавшим в "мятеже или восстании против государства". "Дональд Трамп, лишившийся права занимать государственные должности по причине нарушения третей части 14-й поправки, должен быть отстранен от выборов, следует из иска, который был подан сегодня шестью республиканскими и неаффилированными избирателями в Колорадо", - говорится в пресс-релизе. Трамп с большим отрывом опережает остальных претендентов на выдвижение в президенты США от Республиканской партии и в случае победы на праймериз сойдется в очном поединке с кандидатом-демократом, которым имеет все шансы вновь стать Джо Байден. Политические оппоненты обвиняют Трампа в мятеже из-за событий 6 января 2021 года, когда толпа его сторонником взяла штурмом Капитолий, чтобы помешать конгрессу утвердить победу Байдена.

https://radiosputnik.ria.ru/20230903/tramp-1893969316.html

https://ria.ru/20230905/tramp-1894208955.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден