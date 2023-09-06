https://ria.ru/20230906/toyota-1894601396.html
Toyota назвала причину остановки всех своих заводов
Toyota назвала причину остановки всех своих заводов - РИА Новости, 06.09.2023
Toyota назвала причину остановки всех своих заводов
Причиной остановки всех 14 заводов Toyota в Японии стал недостаток места на диске базы данных, сообщил автоконцерн на своем сайте. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:17
2023-09-06T18:17
2023-09-06T18:17
авто
япония
toyota corolla
в мире
технологии
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ТОКИО, 6 сен – РИА Новости. Причиной остановки всех 14 заводов Toyota в Японии стал недостаток места на диске базы данных, сообщил автоконцерн на своем сайте. "Во время проведения работ по сохранению данных проводились систематизация и уничтожение скопившихся в базе данных. Из-за того, что на диске, использовавшемся в работе, не хватило места, возник сбой, в результате которого система остановилась", - говорится в сообщении компании. Концерн сообщил об остановке 28 линий на всех своих 14 заводах в Японии 29 августа из-за остановки системы управления производством, в результате чего остановилась подача деталей. На следующий день работа на всех линиях была восстановлена.
https://ria.ru/20230515/l-type-1871827341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, япония, toyota corolla, в мире, технологии
Авто, Япония, Toyota Corolla, В мире, Технологии
Toyota назвала причину остановки всех своих заводов
Причиной остановки всех заводов Toyota стала нехватка места на диске базы данных