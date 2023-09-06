https://ria.ru/20230906/toyota-1894601396.html

Toyota назвала причину остановки всех своих заводов

Toyota назвала причину остановки всех своих заводов - РИА Новости, 06.09.2023

Toyota назвала причину остановки всех своих заводов

Причиной остановки всех 14 заводов Toyota в Японии стал недостаток места на диске базы данных, сообщил автоконцерн на своем сайте. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:17

2023-09-06T18:17

2023-09-06T18:17

авто

япония

toyota corolla

в мире

технологии

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ТОКИО, 6 сен – РИА Новости. Причиной остановки всех 14 заводов Toyota в Японии стал недостаток места на диске базы данных, сообщил автоконцерн на своем сайте. "Во время проведения работ по сохранению данных проводились систематизация и уничтожение скопившихся в базе данных. Из-за того, что на диске, использовавшемся в работе, не хватило места, возник сбой, в результате которого система остановилась", - говорится в сообщении компании. Концерн сообщил об остановке 28 линий на всех своих 14 заводах в Японии 29 августа из-за остановки системы управления производством, в результате чего остановилась подача деталей. На следующий день работа на всех линиях была восстановлена.

https://ria.ru/20230515/l-type-1871827341.html

япония

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, япония, toyota corolla, в мире, технологии