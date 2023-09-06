https://ria.ru/20230906/telemost-1894488719.html

Школьники из новых регионов приняли участие в телемосте "Моя малая Родина"

Школьники из новых регионов приняли участие в телемосте "Моя малая Родина" - РИА Новости, 06.09.2023

Школьники из новых регионов приняли участие в телемосте "Моя малая Родина"

В Академии Минпросвещения России в Москве состоялся информационно–просветительский телемост "Моя малая Родина", приуроченный к началу учебного года. Он... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:13

2023-09-06T12:13

2023-09-06T12:13

год педагога и наставника

общество

сн_образование

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Академии Минпросвещения России в Москве состоялся информационно–просветительский телемост "Моя малая Родина", приуроченный к началу учебного года. Он объединил учеников более ста школ из 67 городов России – участников проекта "Лица дружбы", а также школ-кураторов. Организатором проекта выступает Минпросвещения России."Это первое мероприятие, которое мы проводим в новом учебном году в рамках большого проекта "Лица дружбы", проекта, который придумали ребята для ребят. Сегодня мы проводим телемост "Моя малая Родина", на протяжении часа мы услышим стихи, музыкальные произведения, рассказы, которые познакомят ребят из разных регионов нашей страны с культурой и традициями нашей великой Родины. В мероприятии принимают участие ребята из более ста школ из 67 городов России", – приветствовала участников телемоста заместитель Министра просвещения РФ Анастасия Зырянова.Ученики представили такие города, как Донецк, Екатеринбург, Кемерово, Луганск, Мариуполь, Пенза, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Симферополь, Челябинск, Геническ и другие.В ходе праздничного марафона "Моя малая Родина" ребята в прямом эфире прочитали строки стихотворений и исполнили музыкальные композиции о любви к Родине и родному краю. Школьники также рассказали о знаменитых деятелях науки и культуры, родившихся в их городах, о подвигах героев-соотечественников.Луганский школьник Егор Терешкин рассказал про своего знаменитого земляка, создателя Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля.В свою очередь, Артем Колупаев из Белгородской области выступил с докладом о герое России, участнике операций по поддержанию правопорядка на территории Северного Кавказа Вячеславе Воробьеве.Ребята представили доклады о героях Великой Отечественной войны, защищавших в том числе свой родной край. Так, ученик 9-го класса из Москвы Тимур Дауров рассказал о дважды герое СССР генерале Афанасии Белобородове, а школьники Александр Гостев и Милана Овчаренко из ЛНР –об одном из лидеров партизанского движения, секретаре подпольного обкома комсомола Надежде Фесенко.Проект "Лица дружбы" проводится в Год педагога и наставника и направлен на активное вовлечение школ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российское образовательное и культурное пространство. Главная цель мероприятия – наладить контакты между учебными заведениями на новых территориях и другими школами России, обеспечить возможности для общения учеников и педагогов. В рамках проекта проводятся праздничные марафоны, открытые уроки, конкурсы и телемосты, направленные на выстраивание мостов дружбы, обмен опытом между общеобразовательными организациями.Учебные заведения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей находятся под шефством школ из 82 регионов России. Школы-шефы участвуют в ремонтно-восстановительных работах, поставках оборудования, помогают в организации отдыха детей в оздоровительных учреждениях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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