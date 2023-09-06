https://ria.ru/20230906/tank-1894569174.html

СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк

СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк

Германия Италия, Швеция и Испания подписали контракт на совместную разработку нового основного боевого танка под руководством немецких оборонных концернов... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:31

2023-09-06T16:31

2023-09-06T16:55

италия

швеция

германия

krauss-maffei wegmann

в мире

испания

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Германия Италия, Швеция и Испания подписали контракт на совместную разработку нового основного боевого танка под руководством немецких оборонных концернов Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, сообщило в среду издание Handelsblatt со ссылкой на отраслевые и политические источники."Под руководством компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall будет разработан новый основной боевой танк совместно с партнерами из Италии, Испании и Швеции", - сообщило издание.Теперь страны-партнеры по проекту планируют подать заявку на финансирование в Европейский фонд обороны. Сообщается, что речь может идти о сотнях миллионов евро.О новом проекте стало известно на фоне сообщений о том, что другой совместный проект Германии по созданию танка MGCS, который должен был быть разработан вместе с Францией, находится на грани краха из-за разногласий между Берлином и Парижем.

италия

швеция

германия

испания

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

италия, швеция, германия, krauss-maffei wegmann, в мире, испания