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СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк - РИА Новости, 06.09.2023
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16:31 06.09.2023 (обновлено: 16:55 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/tank-1894569174.html
СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк
СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк
Германия Италия, Швеция и Испания подписали контракт на совместную разработку нового основного боевого танка под руководством немецких оборонных концернов... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:31
2023-09-06T16:55
италия
швеция
германия
krauss-maffei wegmann
в мире
испания
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Германия Италия, Швеция и Испания подписали контракт на совместную разработку нового основного боевого танка под руководством немецких оборонных концернов Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, сообщило в среду издание Handelsblatt со ссылкой на отраслевые и политические источники."Под руководством компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall будет разработан новый основной боевой танк совместно с партнерами из Италии, Испании и Швеции", - сообщило издание.Теперь страны-партнеры по проекту планируют подать заявку на финансирование в Европейский фонд обороны. Сообщается, что речь может идти о сотнях миллионов евро.О новом проекте стало известно на фоне сообщений о том, что другой совместный проект Германии по созданию танка MGCS, который должен был быть разработан вместе с Францией, находится на грани краха из-за разногласий между Берлином и Парижем.
италия
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италия, швеция, германия, krauss-maffei wegmann, в мире, испания
Италия, Швеция, Германия, Krauss-Maffei Wegmann, В мире, Испания
СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк

Handelsblatt: ФРГ, Италия, Швеция и Испания оговорились о создании нового танка

© РИА НовостиГусеницы танка
Гусеницы танка - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости
Гусеницы танка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Германия Италия, Швеция и Испания подписали контракт на совместную разработку нового основного боевого танка под руководством немецких оборонных концернов Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, сообщило в среду издание Handelsblatt со ссылкой на отраслевые и политические источники.
«
"Под руководством компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall будет разработан новый основной боевой танк совместно с партнерами из Италии, Испании и Швеции", - сообщило издание.
Теперь страны-партнеры по проекту планируют подать заявку на финансирование в Европейский фонд обороны. Сообщается, что речь может идти о сотнях миллионов евро.
О новом проекте стало известно на фоне сообщений о том, что другой совместный проект Германии по созданию танка MGCS, который должен был быть разработан вместе с Францией, находится на грани краха из-за разногласий между Берлином и Парижем.
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