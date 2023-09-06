https://ria.ru/20230906/tank-1894569174.html
СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк
СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк
Германия Италия, Швеция и Испания подписали контракт на совместную разработку нового основного боевого танка под руководством немецких оборонных концернов... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:31
2023-09-06T16:31
2023-09-06T16:55
италия
швеция
германия
krauss-maffei wegmann
в мире
испания
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Германия Италия, Швеция и Испания подписали контракт на совместную разработку нового основного боевого танка под руководством немецких оборонных концернов Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, сообщило в среду издание Handelsblatt со ссылкой на отраслевые и политические источники."Под руководством компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall будет разработан новый основной боевой танк совместно с партнерами из Италии, Испании и Швеции", - сообщило издание.Теперь страны-партнеры по проекту планируют подать заявку на финансирование в Европейский фонд обороны. Сообщается, что речь может идти о сотнях миллионов евро.О новом проекте стало известно на фоне сообщений о том, что другой совместный проект Германии по созданию танка MGCS, который должен был быть разработан вместе с Францией, находится на грани краха из-за разногласий между Берлином и Парижем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, швеция, германия, krauss-maffei wegmann, в мире, испания
Италия, Швеция, Германия, Krauss-Maffei Wegmann, В мире, Испания
СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк
Handelsblatt: ФРГ, Италия, Швеция и Испания оговорились о создании нового танка