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В Госдуме назвали танк Challenger 2 сырьем для металлургии России - РИА Новости, 06.09.2023
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14:08 06.09.2023 (обновлено: 14:09 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/tank-1894521512.html
В Госдуме назвали танк Challenger 2 сырьем для металлургии России
В Госдуме назвали танк Challenger 2 сырьем для металлургии России - РИА Новости, 06.09.2023
В Госдуме назвали танк Challenger 2 сырьем для металлургии России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что британский танк Challenger 2 станет сырьём для металлургической... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:08
2023-09-06T14:09
россия
леонид ивлев
госдума рф
вооруженные силы украины
грант шаппс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что британский танк Challenger 2 станет сырьём для металлургической промышленности России. Ранее глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение в зоне СВО первого танка Challenger 2 и заявил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному. "Страны НАТО поставили большое количество иностранного оружия и военной техники вооруженным силам Украины. Причем как древнего бронетранспортера М113, который прошивается пулей АКМ, так и заканчивая всеми хваленными танками Leopard, Challenger 2, да и Abrams США на подъезде. Вывод один - все они успешно горят и успеха в контрнаступлении ВСУ не имеют. Так, сырьё для металлургической промышленности России", - сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, перефразируя известную поговорку, можно сказать: против русского оружия нет никакого Leopard и Challenger. "Что и вынуждена с тоской и печалью признать Великобритания", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894406648.html
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россия, леонид ивлев, госдума рф, вооруженные силы украины, грант шаппс, великобритания, лондон, нато
Россия, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Грант Шаппс, Великобритания, Лондон, НАТО
В Госдуме назвали танк Challenger 2 сырьем для металлургии России

Депутат Ивлев: британский танк Challenger 2 станет сырьём для металлургии России

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкЧлен комитета по контролю Леонид Ивлев в Государственной думе РФ
Член комитета по контролю Леонид Ивлев в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Член комитета по контролю Леонид Ивлев в Государственной думе РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что британский танк Challenger 2 станет сырьём для металлургической промышленности России.
Ранее глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение в зоне СВО первого танка Challenger 2 и заявил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.
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"Страны НАТО поставили большое количество иностранного оружия и военной техники вооруженным силам Украины. Причем как древнего бронетранспортера М113, который прошивается пулей АКМ, так и заканчивая всеми хваленными танками Leopard, Challenger 2, да и Abrams США на подъезде. Вывод один - все они успешно горят и успеха в контрнаступлении ВСУ не имеют. Так, сырьё для металлургической промышленности России", - сказал РИА Новости Ивлев.
По его словам, перефразируя известную поговорку, можно сказать: против русского оружия нет никакого Leopard и Challenger. "Что и вынуждена с тоской и печалью признать Великобритания", - подчеркнул депутат.
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РоссияЛеонид ИвлевГосдума РФВооруженные силы УкраиныГрант ШаппсВеликобританияЛондонНАТО
 
 
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