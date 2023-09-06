https://ria.ru/20230906/tank-1894521512.html

В Госдуме назвали танк Challenger 2 сырьем для металлургии России

В Госдуме назвали танк Challenger 2 сырьем для металлургии России - РИА Новости, 06.09.2023

В Госдуме назвали танк Challenger 2 сырьем для металлургии России

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что британский танк Challenger 2 станет сырьём для металлургической... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:08

2023-09-06T14:08

2023-09-06T14:09

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леонид ивлев

госдума рф

вооруженные силы украины

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великобритания

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что британский танк Challenger 2 станет сырьём для металлургической промышленности России. Ранее глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение в зоне СВО первого танка Challenger 2 и заявил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному. "Страны НАТО поставили большое количество иностранного оружия и военной техники вооруженным силам Украины. Причем как древнего бронетранспортера М113, который прошивается пулей АКМ, так и заканчивая всеми хваленными танками Leopard, Challenger 2, да и Abrams США на подъезде. Вывод один - все они успешно горят и успеха в контрнаступлении ВСУ не имеют. Так, сырьё для металлургической промышленности России", - сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, перефразируя известную поговорку, можно сказать: против русского оружия нет никакого Leopard и Challenger. "Что и вынуждена с тоской и печалью признать Великобритания", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894406648.html

https://ria.ru/20230901/abrams-1893553538.html

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россия, леонид ивлев, госдума рф, вооруженные силы украины, грант шаппс, великобритания, лондон, нато