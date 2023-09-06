https://ria.ru/20230906/tank-1894450510.html

Британия признала уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации

Британия признала уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.09.2023

Британия признала уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс в эфире телеканала Sky News подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:38

2023-09-06T09:38

2023-09-06T11:35

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

грант шаппс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс в эфире телеканала Sky News подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2."Я могу подтвердить, что это так", — сказал он.Глава Минобороны уточнил, что танк подбила российская артиллерия, затем машина попала под новый удар во время попытки потушить огонь. Экипаж из шести украинских военнослужащих выжил.По словам Шаппса, такие потери характерны для военного конфликта.Он добавил, что Лондон не планирует отправлять Киеву новый танк на замену. При этом Шаппс подчеркнул, что на своем посту продолжит оказывать Украине поддержку.Накануне в соцсетях распространились кадры дымящегося британского танка Challenger 2. Как написала газета The Guardian, до этого момента противникам ни разу не удавалось уничтожить боевую машину, которая стоит на вооружении с 1994 года.В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 единиц Challenger 2.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230831/minoborony-1893437089.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, грант шаппс, вооруженные силы украины