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Британия признала уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации
Британия признала уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.09.2023
Британия признала уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации
Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс в эфире телеканала Sky News подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:38
2023-09-06T09:38
2023-09-06T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
грант шаппс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс в эфире телеканала Sky News подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2."Я могу подтвердить, что это так", — сказал он.Глава Минобороны уточнил, что танк подбила российская артиллерия, затем машина попала под новый удар во время попытки потушить огонь. Экипаж из шести украинских военнослужащих выжил.По словам Шаппса, такие потери характерны для военного конфликта.Он добавил, что Лондон не планирует отправлять Киеву новый танк на замену. При этом Шаппс подчеркнул, что на своем посту продолжит оказывать Украине поддержку.Накануне в соцсетях распространились кадры дымящегося британского танка Challenger 2. Как написала газета The Guardian, до этого момента противникам ни разу не удавалось уничтожить боевую машину, которая стоит на вооружении с 1994 года.В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 единиц Challenger 2.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230831/minoborony-1893437089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, грант шаппс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Грант Шаппс, Вооруженные силы Украины
Британия признала уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации
Глава Минобороны Британии заявил о первом подбитом танке Challenger 2 на Украине