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Такого не ожидали: в США рассказали о сюрпризе российских генералов для ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
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15:16 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/syurpriz-1894545030.html
Такого не ожидали: в США рассказали о сюрпризе российских генералов для ВСУ
Такого не ожидали: в США рассказали о сюрпризе российских генералов для ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
Такого не ожидали: в США рассказали о сюрпризе российских генералов для ВСУ
Оборонительная доктрина российских генералов с применением большого количества мин на передовой сорвала планы киевского командования, пишет обозреватель Forbes... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:16
2023-09-06T15:16
политика
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
нато
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Оборонительная доктрина российских генералов с применением большого количества мин на передовой сорвала планы киевского командования, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.&quot;Когда в июне началось долгожданное украинское контрнаступление, российское командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, которая оказала немедленное и глубокое влияние на операции ВСУ&quot;, — отметил автор.По словам колумниста, киевские военачальники не ожидали, что боестолкновения будут происходить на обширных и плотных минных полях. Их невозможно расчистить с помощью стандартного оборудования, уточнил Экс.Это несоответствие между новой российской доктриной и старой тактикой ВСУ помогает объяснить, почему контрнаступление оказалось неудачным, говорится в статье.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные бронетехникой альянса. Владимир Путин констатировал, что операция противника провалилась, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
https://ria.ru/20230906/kontrnastuplenie-1894532497.html
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политика, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, нато, россия
Политика, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО, Россия
Такого не ожидали: в США рассказали о сюрпризе российских генералов для ВСУ

Forbes: оборонительная тактика ВС России с минными полями сорвала планы ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Оборонительная доктрина российских генералов с применением большого количества мин на передовой сорвала планы киевского командования, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«

"Когда в июне началось долгожданное украинское контрнаступление, российское командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, которая оказала немедленное и глубокое влияние на операции ВСУ", — отметил автор.

По словам колумниста, киевские военачальники не ожидали, что боестолкновения будут происходить на обширных и плотных минных полях. Их невозможно расчистить с помощью стандартного оборудования, уточнил Экс.
Это несоответствие между новой российской доктриной и старой тактикой ВСУ помогает объяснить, почему контрнаступление оказалось неудачным, говорится в статье.
Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные бронетехникой альянса. Владимир Путин констатировал, что операция противника провалилась, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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ПолитикаКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаНАТОРоссия
 
 
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