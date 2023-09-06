https://ria.ru/20230906/syurpriz-1894545030.html

Такого не ожидали: в США рассказали о сюрпризе российских генералов для ВСУ

Такого не ожидали: в США рассказали о сюрпризе российских генералов для ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023

Такого не ожидали: в США рассказали о сюрпризе российских генералов для ВСУ

Оборонительная доктрина российских генералов с применением большого количества мин на передовой сорвала планы киевского командования, пишет обозреватель Forbes... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:16

2023-09-06T15:16

2023-09-06T15:16

политика

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

украина

нато

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Оборонительная доктрина российских генералов с применением большого количества мин на передовой сорвала планы киевского командования, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Когда в июне началось долгожданное украинское контрнаступление, российское командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, которая оказала немедленное и глубокое влияние на операции ВСУ", — отметил автор.По словам колумниста, киевские военачальники не ожидали, что боестолкновения будут происходить на обширных и плотных минных полях. Их невозможно расчистить с помощью стандартного оборудования, уточнил Экс.Это несоответствие между новой российской доктриной и старой тактикой ВСУ помогает объяснить, почему контрнаступление оказалось неудачным, говорится в статье.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные бронетехникой альянса. Владимир Путин констатировал, что операция противника провалилась, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.

https://ria.ru/20230906/kontrnastuplenie-1894532497.html

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политика, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, нато, россия