https://ria.ru/20230906/syurpriz-1894545030.html
Такого не ожидали: в США рассказали о сюрпризе российских генералов для ВСУ
Такого не ожидали: в США рассказали о сюрпризе российских генералов для ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
Такого не ожидали: в США рассказали о сюрпризе российских генералов для ВСУ
Оборонительная доктрина российских генералов с применением большого количества мин на передовой сорвала планы киевского командования, пишет обозреватель Forbes... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:16
2023-09-06T15:16
2023-09-06T15:16
политика
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Оборонительная доктрина российских генералов с применением большого количества мин на передовой сорвала планы киевского командования, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Когда в июне началось долгожданное украинское контрнаступление, российское командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, которая оказала немедленное и глубокое влияние на операции ВСУ", — отметил автор.По словам колумниста, киевские военачальники не ожидали, что боестолкновения будут происходить на обширных и плотных минных полях. Их невозможно расчистить с помощью стандартного оборудования, уточнил Экс.Это несоответствие между новой российской доктриной и старой тактикой ВСУ помогает объяснить, почему контрнаступление оказалось неудачным, говорится в статье.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные бронетехникой альянса. Владимир Путин констатировал, что операция противника провалилась, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
https://ria.ru/20230906/kontrnastuplenie-1894532497.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_1ea0cc50a0f4f8cd8d38972930fe8d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, нато, россия
Политика, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО, Россия
Такого не ожидали: в США рассказали о сюрпризе российских генералов для ВСУ
Forbes: оборонительная тактика ВС России с минными полями сорвала планы ВСУ