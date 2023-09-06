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Нарышкин заявил, что СВР никогда не останется без иностранных помощников - РИА Новости, 06.09.2023
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12:10 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/svr-1894487402.html
Нарышкин заявил, что СВР никогда не останется без иностранных помощников
Нарышкин заявил, что СВР никогда не останется без иностранных помощников - РИА Новости, 06.09.2023
Нарышкин заявил, что СВР никогда не останется без иностранных помощников
Служба внешней разведки РФ никогда не останется без иностранных помощников, идейно близких России и признающих ее лидерство в стремлении к многополярному миру,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:10
2023-09-06T12:10
безопасность
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ никогда не останется без иностранных помощников, идейно близких России и признающих ее лидерство в стремлении к многополярному миру, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". "Многими здравомыслящими людьми, в том числе в странах, которые трудно назвать дружественными России, признается ее лидерство в стремлении к построению многополярного мира на принципах суверенитета, равенства и взаимоуважения стран и народов, в сохранении общечеловеческих ценностей, избавлении от засилья транснациональных элит, в реальной, а не на словах, борьбе с международным терроризмом и возрождением нацистской политики и идеологии", - сказал Нарышкин."Поэтому служба никогда не останется без идейно близких нам иностранных помощников, без тех, кто будет готов оказывать помощь нашей стране, в том числе и на конфиденциальной основе. Именно на них ориентирована наша работа", - подчеркнул директор СВР. Отечественная внешняя разведка на протяжении своей более чем столетней истории всегда была сильна зарубежными помощниками, отметил Нарышкин. "В 1920-30-е годы свои услуги предлагали разведке, в основном, люди, движимые не материальной стороной дела, а идейными соображениями. СССР виделся всему миру государством социальной справедливости, идеи построения общества на иных, справедливых и созидательных принципах", - добавил он. В предвоенные и годы Второй мировой войны участники легендарной "Кембриджской пятерки" (группы выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже), германские антифашисты из "Красной капеллы" и многие другие сотрудничали с советской разведкой, не будучи коммунистами-ортодоксами, отметил директор СВР. "Всех их объединяло стремление помочь Советскому Союзу, который нес основную тяжесть борьбы с "коричневой чумой", - пояснил Нарышкин. "Американские и английские физики-ядерщики передавали СССР секреты создания атомной бомбы, прекрасно понимая, против кого и как могут распорядиться ядерным оружием западные политики, вынашивавшие во все времена гегемонистские устремления. Народы стран Африки, Азии, Южной Америки прекрасно помнят, благодаря чьей поддержке и помощи в годы "холодной войны" им удавалось избавиться от колониального гнета, добиться суверенитета и независимости", - добавил Нарышкин.
https://ria.ru/20230811/naryshkin-1889400856.html
https://ria.ru/20230721/mi6-1885511651.html
https://ria.ru/20230111/koeny-1844073868.html
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безопасность, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Безопасность, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин заявил, что СВР никогда не останется без иностранных помощников

Нарышкин: СВР всегда будут помогать иностранцы, идейно близкие России

© РИА Новости / Алексей ДружининГерб Службы внешней разведки России
Герб Службы внешней разведки России - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Герб Службы внешней разведки России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ никогда не останется без иностранных помощников, идейно близких России и признающих ее лидерство в стремлении к многополярному миру, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
"Многими здравомыслящими людьми, в том числе в странах, которые трудно назвать дружественными России, признается ее лидерство в стремлении к построению многополярного мира на принципах суверенитета, равенства и взаимоуважения стран и народов, в сохранении общечеловеческих ценностей, избавлении от засилья транснациональных элит, в реальной, а не на словах, борьбе с международным терроризмом и возрождением нацистской политики и идеологии", - сказал Нарышкин.
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"Поэтому служба никогда не останется без идейно близких нам иностранных помощников, без тех, кто будет готов оказывать помощь нашей стране, в том числе и на конфиденциальной основе. Именно на них ориентирована наша работа", - подчеркнул директор СВР.
Отечественная внешняя разведка на протяжении своей более чем столетней истории всегда была сильна зарубежными помощниками, отметил Нарышкин. "В 1920-30-е годы свои услуги предлагали разведке, в основном, люди, движимые не материальной стороной дела, а идейными соображениями. СССР виделся всему миру государством социальной справедливости, идеи построения общества на иных, справедливых и созидательных принципах", - добавил он.
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"Американские и английские физики-ядерщики передавали СССР секреты создания атомной бомбы, прекрасно понимая, против кого и как могут распорядиться ядерным оружием западные политики, вынашивавшие во все времена гегемонистские устремления. Народы стран Африки, Азии, Южной Америки прекрасно помнят, благодаря чьей поддержке и помощи в годы "холодной войны" им удавалось избавиться от колониального гнета, добиться суверенитета и независимости", - добавил Нарышкин.
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БезопасностьРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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