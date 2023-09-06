https://ria.ru/20230906/svr-1894487402.html

Нарышкин заявил, что СВР никогда не останется без иностранных помощников

Нарышкин заявил, что СВР никогда не останется без иностранных помощников - РИА Новости, 06.09.2023

Нарышкин заявил, что СВР никогда не останется без иностранных помощников

Служба внешней разведки РФ никогда не останется без иностранных помощников, идейно близких России и признающих ее лидерство в стремлении к многополярному миру,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:10

2023-09-06T12:10

2023-09-06T12:10

безопасность

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ никогда не останется без иностранных помощников, идейно близких России и признающих ее лидерство в стремлении к многополярному миру, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". "Многими здравомыслящими людьми, в том числе в странах, которые трудно назвать дружественными России, признается ее лидерство в стремлении к построению многополярного мира на принципах суверенитета, равенства и взаимоуважения стран и народов, в сохранении общечеловеческих ценностей, избавлении от засилья транснациональных элит, в реальной, а не на словах, борьбе с международным терроризмом и возрождением нацистской политики и идеологии", - сказал Нарышкин."Поэтому служба никогда не останется без идейно близких нам иностранных помощников, без тех, кто будет готов оказывать помощь нашей стране, в том числе и на конфиденциальной основе. Именно на них ориентирована наша работа", - подчеркнул директор СВР. Отечественная внешняя разведка на протяжении своей более чем столетней истории всегда была сильна зарубежными помощниками, отметил Нарышкин. "В 1920-30-е годы свои услуги предлагали разведке, в основном, люди, движимые не материальной стороной дела, а идейными соображениями. СССР виделся всему миру государством социальной справедливости, идеи построения общества на иных, справедливых и созидательных принципах", - добавил он. В предвоенные и годы Второй мировой войны участники легендарной "Кембриджской пятерки" (группы выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже), германские антифашисты из "Красной капеллы" и многие другие сотрудничали с советской разведкой, не будучи коммунистами-ортодоксами, отметил директор СВР. "Всех их объединяло стремление помочь Советскому Союзу, который нес основную тяжесть борьбы с "коричневой чумой", - пояснил Нарышкин. "Американские и английские физики-ядерщики передавали СССР секреты создания атомной бомбы, прекрасно понимая, против кого и как могут распорядиться ядерным оружием западные политики, вынашивавшие во все времена гегемонистские устремления. Народы стран Африки, Азии, Южной Америки прекрасно помнят, благодаря чьей поддержке и помощи в годы "холодной войны" им удавалось избавиться от колониального гнета, добиться суверенитета и независимости", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20230811/naryshkin-1889400856.html

https://ria.ru/20230721/mi6-1885511651.html

https://ria.ru/20230111/koeny-1844073868.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)