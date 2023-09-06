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Пермская пенсионерка связала партию шерстяных носков для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 06.09.2023
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18:39 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/svo-1894606468.html
Пермская пенсионерка связала партию шерстяных носков для бойцов в зоне СВО
Пермская пенсионерка связала партию шерстяных носков для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 06.09.2023
Пермская пенсионерка связала партию шерстяных носков для бойцов в зоне СВО
Пенсионерка из Пермского края связала партию шерстяных носков для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр региона. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:39
2023-09-06T18:39
надежные люди
пермский край
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ПЕРМЬ, 6 сен - РИА Новости. Пенсионерка из Пермского края связала партию шерстяных носков для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр региона. "Лидия Николаевна, несмотря на возраст (ей 84 года), связала 20 пар шерстяных носков для наших бойцов", — говорится в сообщении. Пенсионерка в сопроводительном письме пожелала военным здоровья, а еще написала, что нитки для изделий ей купила дочь. В гуманитарном центре Пермского края добавили, что с конца августа отправили более семи тонн гуманитарного груза в зону СВО, а за неделю до этого еще более 18 тонн.
https://ria.ru/20230906/bespilotniki-1894589867.html
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РИА Новости
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пермский край
Надежные люди, Пермский край
Пермская пенсионерка связала партию шерстяных носков для бойцов в зоне СВО

Пермская 84-летняя пенсионерка связала партию шерстяных носков для бойцов СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 6 сен - РИА Новости. Пенсионерка из Пермского края связала партию шерстяных носков для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр региона.
"Лидия Николаевна, несмотря на возраст (ей 84 года), связала 20 пар шерстяных носков для наших бойцов", — говорится в сообщении.
Пенсионерка в сопроводительном письме пожелала военным здоровья, а еще написала, что нитки для изделий ей купила дочь.
В гуманитарном центре Пермского края добавили, что с конца августа отправили более семи тонн гуманитарного груза в зону СВО, а за неделю до этого еще более 18 тонн.
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Надежные людиПермский край
 
 
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