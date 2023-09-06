https://ria.ru/20230906/svo-1894505015.html

В Кремле прокомментировали участие героев СВО в местных выборах

В Кремле прокомментировали участие героев СВО в местных выборах - РИА Новости, 06.09.2023

В Кремле прокомментировали участие героев СВО в местных выборах

Тенденция участия героев специальной военной операции в местных выборах в России в этом году – проявление их гражданской активности, это заслуживает самой... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:16

2023-09-06T13:16

2023-09-06T13:16

специальная военная операция на украине

политика

россия

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Тенденция участия героев специальной военной операции в местных выборах в России в этом году – проявление их гражданской активности, это заслуживает самой высокой оценки, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, как в Кремле могут оценить то, что на местных выборах в этом году активно баллотируются участники специальной военной операции. "Как должность. Это абсолютно нормально. Такая гражданская активность этих наших граждан, этих героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки", - сказал Песков. Говоря о том, может ли эта тенденция повлиять на работу власти, он отметил, что делать прогнозы трудно. "Посмотрим. Здесь трудно что-то прогнозировать. Безусловно, это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, которые проявляют акты героизма, мужество, смелость. Конечно же, это будет сказываться и на их повседневной деятельности", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20230902/sokol-1893807190.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр