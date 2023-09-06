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В Кремле прокомментировали участие героев СВО в местных выборах - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/svo-1894505015.html
В Кремле прокомментировали участие героев СВО в местных выборах
В Кремле прокомментировали участие героев СВО в местных выборах - РИА Новости, 06.09.2023
В Кремле прокомментировали участие героев СВО в местных выборах
Тенденция участия героев специальной военной операции в местных выборах в России в этом году – проявление их гражданской активности, это заслуживает самой... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:16
2023-09-06T13:16
специальная военная операция на украине
политика
россия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Тенденция участия героев специальной военной операции в местных выборах в России в этом году – проявление их гражданской активности, это заслуживает самой высокой оценки, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, как в Кремле могут оценить то, что на местных выборах в этом году активно баллотируются участники специальной военной операции. "Как должность. Это абсолютно нормально. Такая гражданская активность этих наших граждан, этих героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки", - сказал Песков. Говоря о том, может ли эта тенденция повлиять на работу власти, он отметил, что делать прогнозы трудно. "Посмотрим. Здесь трудно что-то прогнозировать. Безусловно, это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, которые проявляют акты героизма, мужество, смелость. Конечно же, это будет сказываться и на их повседневной деятельности", - добавил пресс-секретарь президента.
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политика, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали участие героев СВО в местных выборах

Песков: участие героев СВО в местных выборах заслуживает самой высокой оценки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Тенденция участия героев специальной военной операции в местных выборах в России в этом году – проявление их гражданской активности, это заслуживает самой высокой оценки, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили его, как в Кремле могут оценить то, что на местных выборах в этом году активно баллотируются участники специальной военной операции.
"Как должность. Это абсолютно нормально. Такая гражданская активность этих наших граждан, этих героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки", - сказал Песков.
Говоря о том, может ли эта тенденция повлиять на работу власти, он отметил, что делать прогнозы трудно. "Посмотрим. Здесь трудно что-то прогнозировать. Безусловно, это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, которые проявляют акты героизма, мужество, смелость. Конечно же, это будет сказываться и на их повседневной деятельности", - добавил пресс-секретарь президента.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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