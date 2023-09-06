https://ria.ru/20230906/sud-1894648368.html

Прокуратура рассчитывает вернуть в суд дело Хантера Байдена

Прокуратура рассчитывает вернуть в суд дело Хантера Байдена - РИА Новости, 06.09.2023

Прокуратура рассчитывает вернуть в суд дело Хантера Байдена

Прокуратура рассчитывает вернуть в суд дело сына президента США Хантера Байдена до конца месяца, следует из опубликованного в судебной базе уведомления. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T23:52

2023-09-06T23:52

2023-09-06T23:53

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делавэр

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Прокуратура рассчитывает вернуть в суд дело сына президента США Хантера Байдена до конца месяца, следует из опубликованного в судебной базе уведомления. Как говорится в направленном в суд штате Делавэр информационном бюллетене прокуратуры, по закону, обвинительное заключение должно быть возвращено в инстанцию для представления большому жюри присяжных до 29 сентября. "Правительство рассчитывает вернуть обвинительное заключение по этому делу до указанной даты", - сообщает офис спецпрокурора Дэвида Вайса. Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока. Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть данное обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.

https://ria.ru/20230818/bayden-1890951421.html

https://ria.ru/20230814/rassledovanie-1890047656.html

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в мире, сша, хантер байден, делавэр